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清大啟動文學散步5條新路線 邀民眾走讀竹縣市

2025/6/23 19:08
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（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）清華大學攜手采鈺科技與在地團體推「新竹文學散步」計畫，今天啟動5條新路線，包含新竹縣市山城、濕地與農村，邀民眾輕裝上路，透過文學與科技導覽認識新竹。

清華大學啟動新竹文學散步活動，並宣布增加5條新路線，客委會主委古秀妃與清華副校長呂平江等人出席，古秀妃致詞說，清華擔任很好的中介者，把企業與在地團隊連接起來，共同推動文學旅行。

主持計畫的清華永韌中心副主任李天健表示，5條路線橫跨新竹縣市，其中位於竹市高峰里有路線「高峰懷古行腳」，是聚焦清朝、日治與民國三代文人足跡與清華校園地景；在頭前溪下游濕地有「溪埔子的親河力」，以環境教育喚起民眾的親河意識。

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李天健表示，另3條路線在竹縣，寶山鄉有「悠遊油田細看綠寶石」，呈現在地橄欖與柑橘產業；關西鎮是「百年私塾文化之旅」，以羅屋書院為核心，重現客家文化；橫山鄉有「海珠詩集橫山漫遊」，透過詩作閱讀地景，連結客庄里山特色。

采鈺科技董事長關欣透過文字說，藉由App導覽與實境遊戲結合，能更沉浸式地體驗在地風貌，盼更多企業參與，共推文化與綠色旅遊。（編輯：方沛清）1140623

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