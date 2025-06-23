外資賣超台股152億元連3賣 土洋對作金控和鴻海

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）美伊戰事擴大，台股今天終場下跌313點，失守22000點和月線，三大法人合計賣超台股新台幣134億元，其中外資賣超152億元，連3賣，外資大舉調節金控股、寶成、統一、鴻海等，投信今天與外資明顯土洋對作。

美國突襲伊朗核設施，伊朗揚言報復，雙方戰雲密布，影響台股今天走勢震盪，終場下跌313.72點，收在21732.02點，失守22000點和月線約21796點，成交值3076.01億元。

三大法人合計賣超台股134.57億元，其中自營商賣超13.39億元，投信買超30.87億元，外資及陸資賣超152.05億元。根據統計，外資連3個交易日賣超台股，自營商連7賣。

在台指期淨部位方面，三大法人今天淨多單增加2750口至1829口，其中外資淨空單減少664口至4萬3797口。

觀察外資買賣超個股動向，根據統計，外資今天買超華邦電約2.32萬張、敲進欣興約2.18萬張，加碼南亞、元大台灣50反1 ETF、陽明、群益台灣精選高息ETF等，均超過萬張。

相較之下，外資今天大舉調節金控股，其中賣超凱基金近12.22萬張、台新金7.23萬張、元大台灣50 ETF約5.77萬張、寶成3.06萬張、第一金2.81萬張、統一約2.04萬張。

外資今天也調節國泰金、期街口布蘭特正2 ETF、新光金、元大金、中鋼、鴻海、南亞科、群創等，各超過萬張。外資調節台積電8292張，對鴻海連3賣。

投信今天與外資土洋對作，其中大舉敲進凱基金近9.55萬張、買超台新金達4.35萬張、加碼第一金近2.53萬張，買超國泰金也超過萬張。

台新投顧副總經理黃文清接受記者電訪分析，台股今天走勢受美國加入以色列和伊朗戰事陰霾影響，上漲幅度3成後短線順勢回檔修正，後續關注中東局勢變化，留意包括軍工、無人機等概念股，以及貴金屬價格和國際油價走勢。

透過 Google News 追蹤中央社

觀察美元動向，黃文清指出，美元指數回漲反應市場因中東局勢變化的保守心態，預期美伊戰事不會擴大。

觀察外資籌碼布局，黃文清表示，外資今天賣超台股現貨，但台指期淨空單減少，持續留意外資避險調節動向以及對等關稅協商進展。（編輯：林家嫻）1140623