偉訓砸44.6億元收購AIP 跨足聲學元件市場

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（中央社記者曾仁凱台北23日電）機殼及電源廠偉訓今天停牌，下午召開重大訊息記者會，宣布斥資1.5億美元（約新台幣44.6億元），全數收購全球音圈龍頭AIP公司，跨足聲學元件市場。

偉訓董事長王駿東說明，AIP的股權分成兩部分，今年3月偉訓董事會就通過以4294.56萬美元，收購AIP普通股；這次再投下1.07億美元，取得AIP全數已發行的可轉債。合計投資金額約1.5億美元，AIP將成為偉訓100%持股的子公司，全案預計7月完成交割，AIP今年第3季就會納入偉訓的合併報表。

王駿東介紹，音圈和振膜是影響揚聲器音質和品質最重要的關鍵，AIP是全球音圈龍頭，主要客戶涵蓋歐、美、亞洲600家聲學與一線音響品牌，在全球音圈市場占有率超過5成，尤其在高階家用音響市占率更接近7成，另外在高階音響振膜市場占有率也有2成。

王駿東分析，AIP為關鍵聲學元件的市占龍頭，產業地位獨特，過去是台商打拚成立，由於第2代不願接班，決定出售，偉訓取得難得機會。過去偉訓主力產品為機殼和電源，皆屬電腦零組件，此次透過併購AIP，可以藉此擴展至消費性電子及車用市場。

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其次，AIP獲利能力強，2024年毛利率達32%，高於偉訓的22%。AIP去年營收1.26億美元（約新台幣37.4億元）、稅前盈餘1688萬美元（約新台幣5億元），對照偉訓去年財報，完成合併後，可帶動偉訓營收規模擴大50%，獲利規模更是幾乎倍增。

至於偉訓資本額僅11.32億元，卻以高達44.6億元吃下AIP，「小吃大」引發部分投資人疑慮。王駿東強調，在資金來源方面，短期將以自有資金及永豐銀行融資支應，接下來偉訓擬發行約新台幣20億元的可轉債，估計將使公司負債比從原先52%上升到66%，還在安全範圍內。下一步，偉訓規劃2年內推動AIP-KY回台上市，屆時將辦理釋股。（編輯：黃國倫）1140623