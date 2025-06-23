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晚間影音新聞／伊朗擬封鎖荷莫茲海峽 全球航運拉警報 恐衝擊油物價
首頁 / 證券

市場觀望伊朗如何回應美國襲擊 亞股多收跌

2025/6/23 18:34
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（中央社東京23日綜合外電報導）美國上週末襲擊伊朗核設施後，油價今天上漲、美元走強。投資人觀望德黑蘭當局會如何回應之際，大部分亞洲股市收跌，但中國股市逆勢收高。

法新社報導，伊朗可能採取的反擊選項，包括試圖關閉荷莫茲海峽（Hormuz Strait），此舉恐造成全球經濟混亂。全球石油輸出量有1/5取道該海峽。

伊朗是世界第9大產油國，每天產出約330萬桶油。伊朗石油出口略低於總產量的一半，其餘則用於國內消費。

原油期貨價格今天開盤後，布倫特原油（Brent Crude）和美國西德州中級原油（WTI）皆一度漲逾4%，雙雙創下今年1月來最高價格。

不過它們稍後回吐漲幅，亞洲午盤盤中漲幅均回落至1.1%左右。

瑞士的瑞訊銀行（Swissquote Bank）高級分析師歐茲卡迪斯卡亞（Ipek Ozkardeskaya）表示：「截至目前為止，據報衛星影像顯示石油持續通過荷莫茲海峽，這可能解釋為何市場淡化對相關新聞反應。」

「許多人保持樂觀，認為伊朗會避免全面報復和區域混亂，以免自身石油設施成為攻擊目標，並防止衝突擴大，因為這可能傷害其最大石油客戶中國。」

歐茲卡迪斯卡亞指出，但「如果情勢惡化」，西德州中級原油每桶價格甚至可能飆破100美元。今天其交易價格約落在每桶75美元。

三菱日聯金融集團（MUFG）經濟學家警告，「油價震盪恐對大部分亞洲經濟體構成重大負面衝擊」，因為許多亞洲經濟體是能源淨進口大國。

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東京股市今天收低0.13%，首爾收跌0.24%，雪梨收黑0.36%，雅加達收低1.74%，台灣跌幅也達1.42%。

不過香港股市收漲0.67%，上海也收高0.65%。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1140623

#午盤
#伊朗
#亞股
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