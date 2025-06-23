從8坪小店到年營收10億 餐飲股豊漁6/26登興櫃

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（中央社記者江明晏台北23日電）經營「初魚」等餐飲品牌的豊漁餐飲集團將於6月26日登錄興櫃，興櫃參考價40元，2015年從無菜單料理、8坪小店起家，去年營收已逾新台幣10億元，董事長朱𩃀理表示，今年營收估增雙位數成長，貿易事業也將增添未來營運動能。

豊漁餐飲集團將於6月26日興櫃，股東包括新光三越和漢神百貨，興櫃參考價40元。

朱𩃀理表示，自2015年推出「初魚料亭」，從8坪無菜單料理小店起家，採取垂直整合供應鏈的品牌開發策略，以母品牌食材為核心，延伸出子品牌，進一步擴大採購規模與價格優勢，10年內即開創7大餐飲品牌，更成立全資子公司豊漁貿易，掌握食材源頭並拓展貿易業務，布局集團成長雙引擎，2024年度營收突破10億元，年增63.35%，寫歷史新高。

豊漁旗下品牌包含日料「初魚 鮨」、「初魚 鉄板料亭」、「盈科EIKA」與無國界鐵板燒「li teppanyaki」等高價品牌，也積極拓展民生餐飲版圖，推出和牛鐵板燒「季樂」、產地直送海鮮丼與生魚片專門店「長浜魚屋」、正統壽喜燒與水炊鍋「牛喜」等多元品牌。

朱𩃀理表示，集團由日本直輸和牛與新鮮漁產，與當地供應商建立深厚緊密合作關係，未來會規劃布局「精肉舖」、「清酒舖」等新品牌，進軍高階肉品與酒類零售市場，也進一步擴大集團採購成本優勢，帶動貿易業務持續壯大，未來會擴大貿易業務，放眼東南亞市場。

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豊漁2024年合併營收10.01億元創新高、年增達63.35%，但稅後虧損2064萬元、每股虧損0.9元，因購置自有廠辦、推行數位化與新品牌等，致營業費用增加。

展望今年，豊漁表示，今年將新增10到15家分店，8成聚焦民生餐飲版圖，原本營收目標年增20%以上，但由於新光三越中港店氣爆事故，導致3家門市營收挹注延遲，預估今年營收將以雙位數成長為目標。（編輯：林家嫻）1140623