玩「老師說」女童被壓傷 基隆地院判賠21萬元

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）邱姓女童在補習班學英文玩「老師說」，多名學童依英國籍女老師指示觸摸邱童頭部，使得邱童被壓在地面致頸椎受傷，邱童的父母求償新台幣714萬餘元，法院判決賠償21萬餘元。

基隆地院判決書指出，這名英國籍女老師於民國110年3月15日晚間7時許，在基隆市某補習班教室，教導學童學習身體部位的英語字彙而進行「老師說」教學活動，指示教室內學童觸摸8歲邱姓女童頭部，多數學童蜂擁到邱童身旁碰觸她的頭部，導致邱童被壓在地面，造成頸椎挫傷等傷勢。

刑事部分，法院審理後，依過失傷害罪，判這名英籍女老師2月徒刑，得易科罰金。檢察官不服提起上訴，台灣高等法院予以駁回，不得上訴。

邱童的父母並對英籍女老師和蔡姓業者，提起刑事附帶民事訴訟，連帶求償醫療費10萬6458元、未來手術費50萬元、減少勞動能力損害255萬3520元、邱童精神慰撫金200萬元、父母慰撫金各100萬元，扣除蔡女已給付金額，合計求償714萬8294元。

英籍女老師主張，蔡姓業者已合計給付原告28萬5860元，原告的損害既已經完全填補，沒有任何尚未填補的損害賠償責任應由她負擔，她對原告已無任何責任。

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蔡姓業者主張，根據不起訴處分所示，有安排英籍女老師至公司接受教育訓練，並盡量宣導小孩不要碰觸他人身體，她無法預見英籍女老師會更動「老師說」的教學活動，因此未違反注意義務，且已盡相當的注意，縱使受僱人有偶一過失行為，也不得稱她選任及監督未盡相當的注意。

基隆地方法院審理後，日前判決邱童得請求醫療費用1萬8517元、精神慰撫金20萬元，不得請求未來手術費用、減少勞動能力損害，扣除蔡姓業者已給付的慰問紅包，尚得請求被告連帶給付11萬2517元，邱童的父母得請求被告應連帶給付精神慰撫金各5萬元。全案可上訴。（編輯：方沛清）1140623