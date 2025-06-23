苗縣成立原民及多元族群藝術舞團 甄選團員開跑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣政府推動成立原住民族及多元族群文化藝術舞蹈團，甄選40名18歲以上團員，即日起至7月20日受理報名，獲選後經培訓通過，可代表苗栗縣參賽及年度展演，開啟藝文職涯。

苗栗縣政府原住民族及族群發展處今天在縣府大廳舉辦記者會，啟動「苗栗縣原住民族及多元族群文化藝術舞蹈團」推動計畫。原民處長盧曉玲表示，舞團將以融合苗栗在地原住民、新住民、客家與閩南等文化特色，透過舞蹈、音樂與藝術表演，呈現族群共融、創意與文化深度兼具的展演風貌。

縣長鍾東錦出席記者會指出，苗栗很多年輕人自組的舞蹈團表演非常到位，為了讓他們能夠更上層樓，希望透過公家資源成立文化藝術舞蹈團，以提供更好的老師、訓練、環境及更多的表演機會，並打響知名度，代表苗栗縣到外縣市比賽或重大活動演出，展現苗栗的文化藝術的魅力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

原民處表示，舞團計畫甄選40名團員，將展開人才培訓甄選活動，預計即日起至7月20日下午5時止受理報名，歡迎具音樂、舞蹈相關領域專長，或有樂舞才能、表演藝術熱情、喜愛接觸多元文化的18歲以上男、女報名。

原民處指出，報名者需檢附至少3分鐘演出及個人自我介紹影片，且能配合計畫每月接受培訓課程4至5日（皆為週六、週日）訓練並持續演出；凡全程參與課程並通過評選者，可獲得完訓獎勵,並有機會優先成為舞團正式成員，參與年度展演及20場以上有薪演出，累積實務經驗，開啟藝文職涯。（編輯：方沛清）1140623