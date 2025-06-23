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中東戰事升級股匯雙殺 新台幣重貶2.05角

2025/6/23 18:26（6/23 18:40 更新）
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新台幣兌美元23日收盤收29.734元，重貶2.05角。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元23日收盤收29.734元，重貶2.05角。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北23日電）美國動手攻擊伊朗核設施，讓中東戰火升溫，地緣政治風險擴大，嚴重打擊投資人信心，台灣今天上演股匯雙殺，台股大跌逾300點，新台幣兌美元重貶2.05角，收盤收在29.734元，重貶2.05角，台北及元太外匯市場總成交金額為17.7億美元。

美國上週末空襲伊朗核設施，伊朗揚言報復，市場擔憂中東戰火升溫，避險情緒竄升，美元指數站上99價位，熱錢撤離新興市場，亞洲股匯市烏雲密布。

台股今天走勢震盪，盤中大跌近500點，午盤後跌幅收斂，鴻海拉尾盤翻紅，電子零組件逆勢勁揚，台股終場下跌313.72點，收21732.02點，失守22000點整數關卡，且跌破月線約21796點。

「外資今天從頭到尾都是匯出」，外匯交易員直言，新台幣匯率對地緣政治風險一向敏感，如今中東戰事升級，外資一面倒匯出，導致股匯雙殺，即使出口商積極拋匯，仍不敵熱錢出走的力道。

美元走強、台股下挫、熱錢出逃三重利空夾擊，新台幣兌美元今天以29.57元開盤後，接連跌破29.6、29.7元，收在最低29.734元。

根據央行統計，美元指數因避險情緒升溫，上漲0.39%，亞幣全面下挫，人民幣小跌0.02%，新台幣貶值0.69%，韓元下殺0.89%，日圓跌勢最重，狂貶1.3%。

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新台幣兌美元今天雖然重貶2.05角，但和主要亞幣相比，貶幅居中。外匯交易員指出，央行有進場調節，但以提供流動性為主，另個煞車力道來自於出口商拋匯量，畢竟今年以來，台灣受惠於關稅前的拉貨效應，出口亮眼，爲新台幣提供一定支撐。

外匯交易員表示，這波貶值主要反映消息面利空，會持續多久，或許先看今天晚上，國際金融市場如何表態，不過地緣政治紛擾仍將牽動外資操作策略，使匯市較為波動。（編輯：黃國倫）1140623

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