昕奇雲端7月中掛牌上櫃 聚焦新創布局海外市場

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（中央社記者何秀玲台北23日電）資訊服務廠商上奇科技轉投資、擁有電商服務平台龍頭91APP、旅遊平台KKday等雲端服務運營商昕奇雲端，預計7月中上櫃掛牌，暫定承銷價為96元。董事長許承強表示，日本、新加坡等海外市場布局見效，隨著全球新創生態圈壯大，未來動能可期。

昕奇雲端舉行上櫃前業績發表會。上奇科技持有昕奇雲端70.65%，許承強指出，昕奇雲端以「雲端運營商」定位，在AI與雲端雙引擎的帶動下，專注於對AI與雲端資源高度依賴的新創客群，與以雲計算為核心競爭力的客群，如遊戲、影音串流、線上學習平台、電子商務等新創與新經濟企業。

他說，母公司上奇集團持續累積與建立新創生態的人脈與資源，聚焦F2SU （a friend to startups，新創企業的朋友）價值體系的建立，透過F2SU連結新創所需的各種資源，包括協助新創與創投對接、促進跨國聯盟與商業合作機會、提供企業導師、資金、人才、商機及海外拓展支援等，建立高度客戶黏著度與忠誠度。

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此外，昕奇雲端輕資產營運模式，具備全球快速擴張優勢，能迅速進軍海外市場，擴大營運槓桿效益，目前已成功拓展香港、日本、新加坡、馬來西亞及印尼等市場，雲端服務海外營收占比逾58%。值得注意的是，日本市場僅進入一年多，營收已占雲端營收近15%，展現商業模式的可複製性及市場擴張實力。

許承強補充，未來F2SU將藉由拓展新區域，擴大在新創生態中的影響力，與各地新創公司、創投夥伴、新創媒體夥伴建立密切關係，從跨境連結產生更大規模的網絡效應，讓F2SU更具價值。（編輯：萬淑彰）1140623