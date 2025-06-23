挪威在烏克蘭研製無人水面載具 投資逾190億台幣

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（中央社記者陳彥婷基輔23日專電）挪威國防部長山特維克（Tore Sandvik）23日宣布，挪威將於烏克蘭境內研發與生產無人水面載具（USV），部分技術將由挪威國防公司康士伯防衛與航太公司（Kongsberg Defence and Aerospace, KDA）提供。

山特維克指出，研發計畫將作為與英國攜手領導的「海事能力聯盟」（Maritime Capability Coalition）的一環。目前由兩國領導的聯盟為烏國供應海上船隻，山特維克指出，2025年挪威預計投資達67億挪威克朗（約新台幣190多億元）。

根據烏克蘭真理報（Ukrainska Pravda）報導，KDA日前已與烏克蘭當局簽署合作備忘錄，並在當地設立辦公室。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與山特維克於22日會晤，雙方就無人機、長程飛彈等軍事生產合作進行討論。

澤倫斯基當晚在例行談話中指出，挪威將對烏克蘭國防工業投資超過4億美元（約新台幣119億元），支持提升國防自製能力。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）表示，KDA目前生產的「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）已被用於攔截俄羅斯飛彈與無人機攻擊。他補充，烏方正與挪威合作，試圖以NASAMS為基礎，發展新一代防空系統。

另外，挪威於今年4月正式加入由英國與拉脫維亞主導的「國際無人機聯盟」（Drone Capability Coalition），協助烏國強化其無人機監偵與攻擊能力。該聯盟目前共有18個正式成員國，包括澳洲、捷克、丹麥、德國、法國、波蘭及加拿大等，比利時與土耳其也於5月下旬表達加入意願。

聯盟承諾在2025年底前提供烏克蘭27.5億歐元軍援，自去年2月14日成立以來，已提供約18億歐元支援。

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挪威與烏克蘭持續展開多項軍事合作計畫，雙方目前在挪威中部共同進行無人機操作員訓練。自俄烏戰事爆發以來，挪威自2022年8月起提供烏克蘭微型無人機，並於2023年春季展開隨隊軍醫訓練等。

無人機技術在俄烏戰場扮演關鍵角色，全球國防產業持續投入相關應用。根據彭博及路透社報導，台灣中科院17日與美國國防科技公司Auterion簽署合作協議，引進曾於烏克蘭實戰測試的無人機系統軟體，以提升國防自主能力。（編輯：唐聲揚）1140623