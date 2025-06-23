外資上週轉賣超83億元 減碼凱基金14萬張排第1

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（中央社記者曾仁凱台北23日電）以伊衝突升級引發市場觀望，台股上週小跌27.21點或0.12%，上週五集中市場指數收在22045.74點，維持高檔震盪。根據證交所統計，外資上週轉為賣超新台幣83.71億元，其中賣超凱基金14.37萬張排第1。

個股方面，上週外資自集中市場賣超前3名上市公司分別為凱基金14萬3710張、國泰金10萬2086張，以及第一金9萬2103張。賣超前3名皆為金融股。

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上週外資買超前3名上市公司則為彰銀5萬9020張、華南金5萬2062張，以及亞泥3萬5564張。另外台積電上週獲外資買超1萬3233張，居買超榜第11位。

統計今年初至6月20日止，外資累計賣超金額為5450.53億元，外資總持有股票市值為31兆6827億元，占全體上市股票市值比重44.64%。（編輯：林家嫻）1140623