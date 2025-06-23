西松高中顧問偽造IB成績證明 北市要求全盤檢討

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）北市西松高中顧問涉偽造IB課程成績證明，教育局今天表示，學校去年10月發現即通報、報警、解職涉案2人，並去函錄取學生的國外大學，獲悉不受影響，已要求校方全盤檢討。

台北地檢署起訴指出，台北市西松高中國際文憑大學預科課程（IB課程）蘇姓升學顧問及韓國籍的安姓課程協調員，負責協助就讀IB課程班學生申請大學，並出具IB課程成績證明，供學生申請國內外大學入學之用。

北檢偵查後認為蘇、安2人為提升績效，涉嫌偽造16名學生的成績證明，今天依偽造文書罪起訴。

教育局對此發布新聞稿表示，接獲學校通報後即成立輔導小組，去年11月兩次到校了解，請學校針對受影響課程的師資儘速妥處，學校已就課程師資、教學顧問做安排，確保參加IB課程的學生權益不受影響。

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教育局表示，學校也提供學生升學進路輔導諮詢，並主動去函錄取學生的國外大學，經各大學評估，不影響學生錄取資格。

教育局說，已請學校全盤檢討，以確保國際文憑課程的品質，內容包含課程協調員及升學顧問任免、成績單的製作與審核流程等，新學期將召開會議向家長說明。（編輯：蕭博文）1140623