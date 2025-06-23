加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

綠營批慈雲空橋案鄰損 竹市：不影響安全促修繕

2025/6/23 21:29（6/23 21:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨新竹市議會黨團23日舉行記者會，對市府多項市政問題提出質疑，包含慈雲路空橋無法如期完成、香山運動場改建進度落後、自由車場中央補助款險遭收回，以及竹市田徑場近2年未認證，出現跑道龜裂、受損嚴重等狀況。中央社記者郭宣彣攝 114年6月23日
民進黨新竹市議會黨團23日舉行記者會，對市府多項市政問題提出質疑，包含慈雲路空橋無法如期完成、香山運動場改建進度落後、自由車場中央補助款險遭收回，以及竹市田徑場近2年未認證，出現跑道龜裂、受損嚴重等狀況。中央社記者郭宣彣攝 114年6月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）民進黨新竹市議會黨團今天指出，慈雲路空橋設計存在安全疑慮、施工釀鄰損及滲水，市政出狀況。竹市府表示，已變更設計，鄰損不影響建物結構安全，已責成廠商修繕。

民進黨新竹市議會黨團今天召開記者會，黨籍市議員劉康彥、施乃如、陳建名、林盈徹、劉彥伶、劉崇顯、鄭美娟及曾資程等人出席，對竹市府多項市政問題提出質疑。

劉彥伶指出，竹市府近年各種市政頻出包，包含香山運動場改建進度落後、自由車場中央補助款險遭收回，以及竹市田徑場近2年未認證，出現跑道龜裂、受損嚴重等狀況。

劉崇顯表示，慈雲路空橋施工頻出問題，例如因設計結構存在安全疑慮目前停滯檢討中，施工過程更造成社區天花板崩落的鄰損問題，以及路邊大排水溝損壞的滲水問題。

對此，新竹市政府工務處透過文字表示，自由車場實際工程進度為99.03%，目前修正中的曲面賽道是屬缺失改善，並非未完成工項。

google news透過 Google News追蹤中央社

有關慈雲路空橋工程，竹市府指出，工程涉及結構設計疑慮，已委由第三方公正單位技師公會協助審查，目前已完成設計圖說變更並辦理相關作業。

竹市府表示，工程釀鄰損是因震動造成部分混凝土剝落與水管鬆脫造成滲漏，但都不影響礙建物結構安全，已責成廠商修繕；地下隱蔽排水溝因空橋基礎施工打除，並同步改道，防止滲漏。（編輯：戴光育）1140623

#工務處
#竹市府
#曾資程
#新竹市
#劉崇顯
#民進黨
#劉彥伶
#議員
劉彥伶
議員批公園雜草叢生如墓仔埔 竹市府：加強巡檢瑪利亞青年繪珍奶襪 李洋傳授「甜人三項」
劉崇顯
綠質疑與共諜案林岳龍關係匪淺 鄭正鈐：無中生有
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：