綠營批慈雲空橋案鄰損 竹市：不影響安全促修繕

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（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）民進黨新竹市議會黨團今天指出，慈雲路空橋設計存在安全疑慮、施工釀鄰損及滲水，市政出狀況。竹市府表示，已變更設計，鄰損不影響建物結構安全，已責成廠商修繕。

民進黨新竹市議會黨團今天召開記者會，黨籍市議員劉康彥、施乃如、陳建名、林盈徹、劉彥伶、劉崇顯、鄭美娟及曾資程等人出席，對竹市府多項市政問題提出質疑。

劉彥伶指出，竹市府近年各種市政頻出包，包含香山運動場改建進度落後、自由車場中央補助款險遭收回，以及竹市田徑場近2年未認證，出現跑道龜裂、受損嚴重等狀況。

劉崇顯表示，慈雲路空橋施工頻出問題，例如因設計結構存在安全疑慮目前停滯檢討中，施工過程更造成社區天花板崩落的鄰損問題，以及路邊大排水溝損壞的滲水問題。

對此，新竹市政府工務處透過文字表示，自由車場實際工程進度為99.03%，目前修正中的曲面賽道是屬缺失改善，並非未完成工項。

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有關慈雲路空橋工程，竹市府指出，工程涉及結構設計疑慮，已委由第三方公正單位技師公會協助審查，目前已完成設計圖說變更並辦理相關作業。

竹市府表示，工程釀鄰損是因震動造成部分混凝土剝落與水管鬆脫造成滲漏，但都不影響礙建物結構安全，已責成廠商修繕；地下隱蔽排水溝因空橋基礎施工打除，並同步改道，防止滲漏。（編輯：戴光育）1140623