加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
看懂荷莫茲海峽為何重要 關鍵能源航道牽動全球貿易與油價
首頁 / 兩岸

中國電影緝毒隊長原型劉躍進 受賄5億元被判死緩

2025/6/23 20:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）曾任中國公安部禁毒局長、反恐專員，辦案經歷曾被拍成電影「湄公河行動」的前全國政協委員劉躍進，被查出任官28年來共受賄人民幣1.21億餘元（約新台幣5億元），今天被法院一審判處死刑緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並沒收全部財產。

「死緩」是死刑緩期執行的簡稱，是中國特有的刑罰執行制度。與一般緩刑不同，死緩的緩刑期內，犯人仍需收押監禁。期間，受刑人如果沒有故意犯罪，即減為無期徒刑；如果確有重大立功表現，則可減為有期徒刑；如果確實另有故意犯罪，經查證屬實，並由最高人民法院另行覆核，才執行死刑。

界面新聞報導，劉躍進除被判處上述刑罰外，法院並將對劉躍進犯罪所得財物及孳息依法追繳，並上繳中國國庫。

根據報導，負責審理的福建省福州市中級人民法院查出，1992至2020年，劉躍進利用擔任天津市公安局塘沽分局副局長，公安部禁毒局長、部長助理，國家禁毒委員會副主任兼辦公室主任等職務上的便利，為有關單位和個人在企業經營、融資借款等方面提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合1.21億餘元。

法院認為，劉躍進的行為構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，並使「國家和人民利益遭受特別重大損失」，應依法懲處。但鑑於他到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，「認罪悔罪，積極退贓」，受賄贓款贓物已全部追繳，依法可對其從輕處罰，遂作出上述判決。

劉躍進1959年生，湖南寧遠人，知青出身，曾任廣西人民廣播電台記者、編輯，1979年考入西南政法學院（現西南政法大學）刑偵專業（學系）；畢業後進入天津市公安局任職，從基層逐步升至公安局刑偵處長、副局長等職。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

2001年，劉躍進調往中國公安部，歷任辦公廳主任，前武警學院副院長、禁毒局副局長、局長、部長助理、國家禁毒委副主任兼辦公室主任等職，2015年12月任公安部首任反恐專員（副部長級），2020年離任；並在2018年3月至2023年3月間出任全國政協委員；2024年3月18日遭中共中紀委宣布調查，同年9月11日被開除中共黨籍，並被移送法辦。

劉躍進較為外界所知的事蹟，是在公安部任職期間擔任「湄公河105案」專案組組長，並逮捕橫行中國、緬甸、寮國、泰國交界地帶的特大型武裝販毒團夥首腦糯康，被授予「全國公安系統二級英模」，他領導的專案組也獲得「感動中國2012年特別致敬獎」。此後並成為中國電影「湄公河行動」主角、禁毒總隊隊長「高剛」的原型。（編輯：邱國強）1140623

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：