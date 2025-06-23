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罷團不送2階連署書 李坤城：偽造無法送件

2025/6/23 19:27
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（中央社記者趙敏雅新北23日電）罷免民主進步黨籍立法委員李坤城2階連署今天截止送件，領銜人宋建樑表示，造冊過程碰到問題，綜合考量後不送件；李坤城說：「民主戰勝納粹，偽造無法送件。」

新北市第3選舉區選出的李坤城以訊息表示，感謝新北三重區市民肯定，不支持惡罷，而是支持三重繼續進步，象徵「民主戰勝納粹」。他會繼續在國會守護台灣，「唯有國會正常化，台灣才能持續壯大」，而中國國民黨主席朱立倫及相關幹部應勇敢面對錯誤、誠懇道歉，不應繼續說謊，將一切過錯推給基層黨工。

台灣新北地方檢察署4月偵辦罷免提議涉偽造文書案等，宋建樑當時戴納粹符號臂章、手比納粹敬禮手勢抵新北檢複訊，引發爭議。

宋建樑下午穿藍天行動聯盟衣服，1人騎腳踏車現身新北選舉委員會外接受媒體聯訪表示，連署書份數足夠，但從昨天晚間陸續造冊過程中碰到一些問題，雖盡力搶救仍無效。

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媒體追問碰到哪些狀況，宋建樑說，有些事可能說出來不太好，但他從去年12月與朋友們發起連署，都是找認識的人連署，「我這邊從來沒有抄半份別人的連署」。還有個考量是就算李坤城被罷免，對整體政局也沒什麼影響，即使送件大概也是要補件，就不勞民傷財了。

聯訪結束後，宋建樑鞠躬說：「努力過了，但最後搶救失敗，非常抱歉。」（編輯：方沛清/李明宗）1140623

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