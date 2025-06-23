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5月失業率3.3%創25年同月最低 主計總處：勞動情勢穩定
首頁 / 證券

聯強除息首日股價重挫近7% 自結5月每股賺0.23元

2025/6/23 17:22（6/23 17:50 更新）
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圖為聯強總裁杜書伍。 （中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北23日電）聯強今天除息，每股配發現金股利新台幣4元，遇上美國轟炸伊朗引發中東情勢緊張，台股跌逾300點，聯強除息首日出師不利，終場股價下跌4.6元或6.86%，收在62.5元，暫時呈現貼息。

聯強因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，今天盤後公告5月自結歸屬母公司淨利3.83億元，年減36%，單月每股盈餘0.23元。

聯強去年營收、毛利、營業淨利與稅前盈餘同步改寫歷史新高，每股稅後純益5.52元，日前股東會通過配息4元，股利配發率72.4%，今天除息。

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展望2025年，聯強表示，雖然面對關稅與匯率2大不確定因素，但聯強團隊穩健經營、有信心再創佳績。聯強總裁杜書伍日前指出，聯強主要經營通路業，匯率升值對於進口產品會有成本降低的好處，但產品單價相對也會下降，影響營收，兩者交互作用下，實際的整體影響尚待觀察，但在可控範圍內。

杜書伍說，聯強經營的國家與市場很多，不同國家區域的匯率變化不同，但整體而言，關稅和匯率等2大因素，對聯強直接衝擊有限。（編輯：林家嫻）1140623

杜書伍
聯強股東會通過配息4元 看關稅匯率衝擊有限
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