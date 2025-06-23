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特勤警官洩總統行程給友人 台南地院判6月併罰20萬

2025/6/23 17:46（6/23 18:15 更新）
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警政署保六總隊借調國安局特勤中心警官曹耿誌被控洩漏總統賴清德不公開行程等機密，台南地方法院23日判處有期徒刑6月，併科罰金20萬元。（圖為台南地方法院外觀）
警政署保六總隊借調國安局特勤中心警官曹耿誌被控洩漏總統賴清德不公開行程等機密，台南地方法院23日判處有期徒刑6月，併科罰金20萬元。（圖為台南地方法院外觀）
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（中央社記者楊思瑞台南23日電）警政署保六總隊借調國安局特勤中心警官曹耿誌，被控洩漏總統賴清德不公開行程等機密，台南地院今天判處有期徒刑6月，併科罰金20萬，向曹耿誌打聽消息的郭姓男子無罪。

台南地方法院判決指出，郭男為求掌握賴總統行程動態及會見政壇人士名單，要求擔任總統府侍衛室警衛任務的友人曹耿誌洩漏賴總統行程動態、會見人員名單，曹耿誌即長期刺探、收集賴總統逐日行程動態等情訊，並將相關對話情訊洩密給郭男。

判決指出，曹耿誌犯刑法公務員洩漏國防以外應秘密消息罪，及個人資料保護法公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪，而國安機構未將總統行程依法核定為國家機密，無從將曹耿誌依國家機密保護法究責，但曹耿誌所為實質上已對國安造成一定程度影響。

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判決指出，曹耿誌原為總統府侍衛室警衛，為一時私人情誼洩漏相關情訊，缺乏一定程度國安意識，而國安機構保密訓練教育也有所不足，參酌曹耿誌坦承犯行犯後態度，以及犯罪動機、目的、手段、情節等情狀，處有期徒刑6月，併科罰金新台幣20萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。

判決指出，檢察官認本案總統行程屬國家機密，但總統行程是否已依國家機密保護法完成核定程序、是否屬國家機密保護法所稱國家機密，仍有可疑，檢方起訴認為曹耿誌與郭男違反國家機密保護法，證據不足證明2人犯行，此部分曹耿誌與郭男均無罪。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1140623

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