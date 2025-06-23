特勤警官洩總統行程給友人 台南地院判6月併罰20萬

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）警政署保六總隊借調國安局特勤中心警官曹耿誌，被控洩漏總統賴清德不公開行程等機密，台南地院今天判處有期徒刑6月，併科罰金20萬，向曹耿誌打聽消息的郭姓男子無罪。

台南地方法院判決指出，郭男為求掌握賴總統行程動態及會見政壇人士名單，要求擔任總統府侍衛室警衛任務的友人曹耿誌洩漏賴總統行程動態、會見人員名單，曹耿誌即長期刺探、收集賴總統逐日行程動態等情訊，並將相關對話情訊洩密給郭男。

判決指出，曹耿誌犯刑法公務員洩漏國防以外應秘密消息罪，及個人資料保護法公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪，而國安機構未將總統行程依法核定為國家機密，無從將曹耿誌依國家機密保護法究責，但曹耿誌所為實質上已對國安造成一定程度影響。

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判決指出，曹耿誌原為總統府侍衛室警衛，為一時私人情誼洩漏相關情訊，缺乏一定程度國安意識，而國安機構保密訓練教育也有所不足，參酌曹耿誌坦承犯行犯後態度，以及犯罪動機、目的、手段、情節等情狀，處有期徒刑6月，併科罰金新台幣20萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。

判決指出，檢察官認本案總統行程屬國家機密，但總統行程是否已依國家機密保護法完成核定程序、是否屬國家機密保護法所稱國家機密，仍有可疑，檢方起訴認為曹耿誌與郭男違反國家機密保護法，證據不足證明2人犯行，此部分曹耿誌與郭男均無罪。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1140623