中國海警船6月第4度侵擾金門 海巡4巡防艇對應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷金門縣23日電）海巡署金馬澎分署今天下午偵獲4艘中國海警船出現金門限制水域，經4艘巡防艇監控、對應與警告，海警船在下午5時航離。海巡署表示，這是中國海警船6月份第4度侵擾。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天晚間發布新聞稿指出，中國海警在19日、20日總計侵擾金門海域3次，今天下午2時許再有4艘中國海警船被金馬澎分署偵獲陸續出現在金門南面限制水域。

金馬澎分署表示，中國海警船「14609」、「14515」、「14606」及「14527」4船，分別在下午2時45分至下午3時，自金門東、西兩側航入台灣水域。

透過 Google News 追蹤中央社

金馬澎分署指出，立即部署4艘巡防艇前往對應，並透過無線電以中、英文廣播嚴正警告中國海警船轉向航離，勿進台灣管轄水域，而中國海警船在巡防艇近迫監控下，在下午5時航出台灣水域。

海巡署表示，中國海警船持續以灰色地帶手段侵擾，自去年2月14日至今，已襲擾金門海域達77次；金馬澎分署將持續掌握中國海警動態，堅定維護國家主權，確保國家安全。（編輯：陳仁華）1140623