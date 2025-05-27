4艘中國海警船襲擾金門海域 海巡併航驅離

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（中央社記者吳玟嶸金門27日電）海巡署金馬澎分署表示，今天下午2時許偵獲到4艘中國海警船出現金門周邊海域，海巡調度巡防艇併航監控，中國海警船於下午4時55分至5時航出金門限制水域。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿表示，下午2時許，第12巡防區偵獲到有中國海警船以關閉AIS（船舶自動識別系統）方式突襲金門周邊海域，立即部署4艘巡防艇對應。

金馬澎分署指出，下午2時50分及3時，中國海警「14609」、「14603」、「14608」及「14513」等4艘船，採兩兩1組方式，分別自金門東面及西面航入金門水域。

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金馬澎分署表示，海巡預置4艘巡防艇立即部署對應及併航拒止，並透過中、英文無線電廣播，要求海警船轉向航離，中國海警船在巡防艇併航監控下，於下午4時55分至5時航出金門限制水域。

海巡署表示，中國海警持續以灰色地帶手段侵擾，金馬澎分署及第12巡防區全天候運用情監偵手段，掌握中國海警侵擾，並立即部署船艇勤務強勢監控驅離，秉持堅定執法立場周全應對，以捍衛國家主權，確保國家安全。（編輯：吳素柔）1140527