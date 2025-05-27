加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／孫易磊日職生涯首救援成功 英雄訪問幾乎全日文回答
首頁 / 兩岸

4艘中國海警船襲擾金門海域 海巡併航驅離

2025/5/27 20:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門27日電）海巡署金馬澎分署表示，今天下午2時許偵獲到4艘中國海警船出現金門周邊海域，海巡調度巡防艇併航監控，中國海警船於下午4時55分至5時航出金門限制水域。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿表示，下午2時許，第12巡防區偵獲到有中國海警船以關閉AIS（船舶自動識別系統）方式突襲金門周邊海域，立即部署4艘巡防艇對應。

金馬澎分署指出，下午2時50分及3時，中國海警「14609」、「14603」、「14608」及「14513」等4艘船，採兩兩1組方式，分別自金門東面及西面航入金門水域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

金馬澎分署表示，海巡預置4艘巡防艇立即部署對應及併航拒止，並透過中、英文無線電廣播，要求海警船轉向航離，中國海警船在巡防艇併航監控下，於下午4時55分至5時航出金門限制水域。

海巡署表示，中國海警持續以灰色地帶手段侵擾，金馬澎分署及第12巡防區全天候運用情監偵手段，掌握中國海警侵擾，並立即部署船艇勤務強勢監控驅離，秉持堅定執法立場周全應對，以捍衛國家主權，確保國家安全。（編輯：吳素柔）1140527

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：