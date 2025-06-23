駐瑞典代表谷瑞生投書 團結反制中國惡意網路攻擊

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩23日專電）駐瑞典代表谷瑞生投書瑞典報社「新佛蘭日報」，說明中國對台灣的惡意網路攻擊，並呼籲瑞典與所有理念相近國家團結一致，共同反制來自威權政權的惡意網路攻擊。

為向瑞典讀者說明威權主義國家網路攻擊的威脅，並呼籲理念相近國家關注此議題，谷瑞生投書瑞典知名報社「新佛蘭日報」（Nya Wermlands-Tidningen），23日以「為抵禦威權政權網路攻擊做出貢獻」（Medverka till försvaret mot cyberattacker från auktoritära regimer）為題全文獲刊。

投書中寫道，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）5月底針對中國對捷克網路攻擊的記者會上表示，「歐盟及北約認為，由中國政府支持的行為者應針對捷克的惡意網路攻擊負責。此次攻擊違反國際規範，不可接受。歐盟不會容忍惡意網路行動，歐盟與捷克團結地站在一起」。

卡拉斯也發表聲明指出，「捷克確定此次網路攻擊是由與中國國家安全部有關的『高級持續威脅31』（APT31）組織實施」。

投書中表示，中國正與俄羅斯及伊朗合作，試圖破壞並重塑以規則為基礎的世界秩序。瑞典國安局（SÄPO）在2024/2025年度評估報告指出，「俄羅斯、中國及伊朗利用安全敏感機構在資訊安全、人員安全及實體安全方面的漏洞」。

谷瑞生表示，該報告顯示，「中國基於長期規劃採取行動，以支持其全球野心，並使用合法及非法手段來實現這些目標。中國安全及情報活動目的旨在蒐集信息、影響各國、獲取技術及專業知識，並控制中國異議人士」。

投書寫道，中國不僅加強對台灣軍事壓力，也對台灣發動大規模網路攻擊。中國對台灣的駭客活動比對其他地方更加肆無忌憚。

台灣國家安全局於今年1月指出，「2024年針對台灣政府部門的網路攻擊次數比前一年增加一倍，平均每日達240萬次，其中大部分由中國的網路部隊發起」。這些網攻「旨在破壞關鍵基礎設施系統，例如高速公路及港口，並擾亂台灣的運輸及物流系統」。

谷瑞生表示，儘管貿易對瑞典及中國關係至關重要，瑞典外交部長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）在5月22日的斯德哥爾摩中國論壇（Stockholm China Forum）中指出，安全對瑞典及其他理念相近國家亦至關重要，她重申：「瑞典及歐盟將中國視為合作夥伴、經濟競爭對手及系統性競爭對手」，並進一步提到「瑞典、歐盟及北約均批評中國助推俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭」。

她特別強調，「印太地區的衝突，包括任何因試圖使用武力改變台海現狀而引發之危機，都將對瑞典及歐洲產生深遠影響」。

谷瑞生在投書中強調，世界各國必須尊重並遵守國際法、聯合國規範及原則，並應跟隨歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯的做法。他呼籲所有理念相近國家團結一致，共同反制來自威權政權的惡意網路攻擊。

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谷瑞生在文末感謝瑞典政府對台灣現狀的支持，盼瑞典政府持續維護台海和平穩定現況的重要性。台灣將與理念相近國家合作，共同維護全球及區域的和平、穩定及繁榮。

「新佛蘭日報」於1837年創刊，為瑞典西部韋姆蘭省（Värmlands län）最大的早報，依據最新一期瑞典年度媒體調查Orvesto指出，2025年1至4月「新佛蘭日報」每日紙本報紙及網站觸及約16萬1000人次。（編輯：唐聲揚）1140623