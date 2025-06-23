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財部：台灣電機產品出口 前5月銷美貢獻增幅66%

2025/6/23 18:13（6/23 18:45 更新）
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財政部。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北23日電）財政部表示，在全球供應鏈重組等因素下，美國近年躍居台灣電機產品最大外銷市場，今年前5月台灣電機產品總出口年增7.18億美元，光是對美就增加4.72億美元，換算貢獻度約66%。

財政部統計處近日發布統計通報指出，電機產品是現代社會發展重要的基礎元素，其中發電機、變壓器、配電設備等設施除支撐電力系統運作，更可結合ICT與電機技術，發展智慧電網，另人工智慧（AI）應用需倚賴龐大電力，亦為電機產業帶來新契機。

財政部統計處表示，近20年來台灣電機產品出口規模多在百億美元以上，但在109年之前呈走低態勢，其後才見明顯回升，111年出口159億美元，為14年來高點。

財政部統計處指出，受惠於北美電網升級、資料中心建設持續推升相關電力設備需求，今年1至5月出口59.5億美元，年增13.7%，其中各占逾2成5的變壓器、靜電式變流器等，及配電器材，分別年增25.3%及15.2%，電線電纜及光纖電纜亦增20.2%。

按出口市場觀察，財政部統計處表示，台灣電機產品向以中港、美國為拓銷核心，歷來所占比重合計高達5至6成，但受到美中對峙、全球供應鏈重組，以及中國積極進行進口替代，美國推動電力基礎建設與電動車產業等影響，兩地占比明顯消長。

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財政部統計處進一步指出，美國自107年起超越中港成為台灣電機產品最大外銷市場，114年1至5月占比42.4%，較108年上升10.1個百分點，其中，變壓器、靜電式變流器等，原電池（組）及蓄電池，配電器材出口值，6年間分別擴增2.8倍、1.5倍及1.1倍。

財政部統計處表示，113年與108年相比，台灣電機產品總出口增加25.6億美元，其中對美增加19.4億美元，換算貢獻度達75%；若以今年前5月與去年同期相比，台灣電機產品總出口增加7.18億美元，其中對美增加4.72億美元，換算貢獻度約66%。（編輯：林興盟）1140623

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