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房仲：今年第1季青年購屋比例攀升 南二都突破36%

2025/6/23 18:37
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（中央社記者何秀玲台北23日電）台灣房屋表示，房市受限貸令影響，交易降溫，青年仍是購屋主力，根據聯徵中心資料統計，全台今年第1季35歲以下購屋族貸款占比為33.2%，等於每3位購屋貸款人，就有1人是35歲以下，六都中的台南、高雄皆突破36%，創近6年新高，南二都成為「最敢買」年輕族群代表。

台灣房屋今天發出新聞稿，觀察2020年起歷年第1季青年購屋占比變化。受疫情、房地合一稅2.0上路和升息影響，到2023年之前，全台年輕購屋族占比多在3成上下，2023年更降至29.8%。

不過，2023年8月政府加碼推出新青安政策，帶動年輕人購屋貸款比例逐年攀升，2024年占比31.7%，今年更是來到近年高點33.2%，可看出年輕人積極進場購屋。

另外，以六都來看，今年第1季35歲以下購屋族貸款占比，台南和高雄分別占36.8%、36.5%，再來為桃園占比35.7%，其他依序為台中、新北和台北。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新青安貸款成數最高可達8成、年限最長40年、寬限期最長5年，加上利息補貼措施，為年輕人創造更友善的購屋環境。特別是在中南部區域，一般自住物件總價帶剛好符合貸款額度上限新台幣1000萬元左右，因此政策一出即有明顯效果。

台灣房屋集團趨勢中心觀察新青安實施前後變化，台北青年購屋比例從2020年的17.3%升到2025年的23.8%，增加6.5個百分點，居六都之冠。其他縣市包括新北、桃園、台中、台南等區域，近6年也增加約4個百分點。

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張旭嵐指出，年輕人入手台北市房子，通常受限於總價，只得買「老屋、小宅、位偏」，新青安政策提高貸款金額上限後，加上父母出手幫忙，讓很多年輕人晉升為「有房青年」。

觀察2023年推出新青安政策，與2025年相比，全台青年購屋比例增加3.4個百分點，新青安政策明顯帶動年輕族群購屋意願；不過限貸令上路後，近期新青安貸款申請難度也有逐漸提高的跡象。（編輯：林家嫻）1140623

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張旭嵐
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