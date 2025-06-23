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桃園陸配繳附證明遇困難 陸委會：與桃市府協助處理

2025/6/23 19:14
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（中央社台北23日電）針對桃園市30多名陸配因來台年代久遠，原籍地查不到資料而擔憂遭除籍，陸委會今天表示，該會將與桃市府合作協助處理。若陸配因故逾越6月30日的證明繳附期限，只要儘速提出相關需求與說明，政府仍會盡全力協助處理，不會逕予撤銷戶籍。

大陸委員會今天發布新聞稿指出，針對桃園市政府反映的這一問題，該會與移民署、海基會均持續透過多元管道受理民眾反映各類疑義與困難，並已在北、中、南部辦理3場次宣導說明會，今、明兩天也在台東與花蓮舉辦說明會，積極協處民眾所遇問題。

陸委會表示，針對這一問題，該會已與桃園市政府密切聯繫中，如有需要均會協助處理。同時呼籲各縣市政府若接到民眾陳情，皆可轉由移民署及陸委會接手服務。

陸委會強調，該會與移民署歡迎各縣市政府協力提供需協處的個案資訊，中央與地方政府共同合作，全力協助民眾完成繳附作業，尤其是針對無子女長者、偏鄉社經弱勢者面對的數位資訊落差，政府可透過地方鄰里系統找出這些弱勢長者，並提供專人實體協助。

該會指出，截至目前，完成繳附喪失原籍證明的陸配已將近5200名；向主管機關申請具結替代或延後辦理及反映困難者累計近2400名；而海基會協助文書驗證數量也超過7100件。這顯示多數原陸籍人士都願意配合落實法律規定。

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陸委會重申，原陸籍人士在台安居樂業的前提，是擁有完整合法的身分，陸委會願作陸配永遠的娘家與堅實的後盾，如有任何問題均可向該會尋求協助，而尚未完成繳附的民眾也儘速向移民署提出。

該會強調，倘若個案因故逾越6月30日的繳附期限，只要當事人展現積極處理態度，儘速提出相關需求與說明，政府仍然會盡全力協助當事人處理問題，不會逕予撤銷戶籍，民眾不須過度擔憂；只怕置之不理，才會影響自已的身分權益。（編輯：邱國強）1140623

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