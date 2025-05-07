日本偶像團體「嵐」2026告別演唱會 料掀搶票大戰

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（中央社記者戴雅真東京7日專電）日本國民偶像團體「嵐」宣布將於2026年春天舉行告別演唱會後結束全部活動，引發社群媒體熱議。演唱會門票預計引起各國粉絲瘋搶，將掀起極為激烈的搶票大戰。

「嵐」的成員大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤昨天在粉絲俱樂部發布影片表示，決定在明年春季舉辦告別巡迴演唱會，向長年支持他們的粉絲表達感謝。屆時將是他們最後一次以「嵐」的名義共同登台演出，之後將正式結束團體活動。

消息一出引發熱烈討論，甚至日本官房長官林芳正今天也發表評論。

他表示，「『嵐』作為國民級偶像團體，長期以來的活動創造許多熱門歌曲，極具影響力。他們向國際傳達日本的文化魅力，政府的各項活動也獲得他們的協助，要藉此機會表示感謝，今後也希望他們能夠繼續活躍」。

「嵐」過去締造輝煌的演唱會動員紀錄，在2018年11月至2019年舉辦的日本五大巨蛋巡迴演唱會，50場演出共吸引237萬5000名觀眾，創下單一巡演日本國內最高動員紀錄。這次預告明年將舉辦告別演唱會，預料將吸引海內外粉絲加入搶票，引發一場血戰。

日媒報導，由於明年演唱會將優先提供目前的官方粉絲俱樂部會員申請，因此已暫停讓新會員加入。「嵐」的粉絲俱樂部最鼎盛時期一度有超過300萬名會員，年費4000日圓，單純換算下來，每年收入高達120億日圓（約新台幣25億3900萬元）。

演唱會消息一出，社群媒體熱烈討論，「一定會變成搶票大戰」、「希望所有粉絲俱樂部的會員都能拿到票！」、「競爭可能比任天堂Switch 2還激烈」。

娛樂記者分析，「嵐」過去的五大巨蛋50場演唱會動員237萬人，推算平均每場約4萬7500人；如果明年春季演唱會也在五大巨蛋舉行，要讓300萬名粉絲參加，需要63場演出，這還是每人只參加一場的最低估算，更不用說許多非會員也會加入搶票。此外，春季正逢職棒開幕，想要全部演唱會都在巨蛋舉辦並不容易。

如果改在日本最大規模的國立競技場或橫濱日產體育場舉行，單場能容納約7萬人，但仍需要超過40場演出才足夠。

日媒指出，國立競技場是男團演唱會「聖地」。今年4月，STARTO ENTERTAINMENT旗下、「嵐」的後輩團體Snow Man曾於此舉行兩天演唱會，粉絲當時目擊擔任舞台演出監製的松本潤和成員櫻井翔，出現在相關人士觀賞席，或許是為了未來到此開演唱會的事前勘查。

除了期待明年的演唱會，「嵐」的粉絲也走訪日本各地的「同名神社」祈願。其中，「大野神社」位於滋賀縣栗東市，當地販售的達摩和御朱印帳甚至出了代表「嵐」成員的藍、黃、紅、綠、紫5色。

這座神社所在地區過去地名為「大野」，與大野智有緣。神社的禰宜（神職人員職稱）名叫「大宮智」，呼應過去大野智和二宮和也組成的兩人組「大宮SK」。另外，這位大宮智的生日還和松本潤同為8月30日。

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種種巧合讓這裡一舉成為粉絲心中的聖地。粉絲間流傳，據說來這裡參拜，會提高抽中演唱會門票機率。許多繪馬上都寫著「希望抽中演唱會門票」等願望。

其他「同名神社」還有兵庫縣神戶市的「二宮神社」，以及位於兵庫縣尼崎市的「櫻井神社」，都吸引「嵐」的粉絲前往參拜。（編輯：陳妍君）1140507