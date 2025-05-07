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傳台積電砍供應鏈報價 帆宣：目前未獲相關訊息

2025/5/7 21:38
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（中央社記者曾智怡台北7日電）美國即將公布晶片關稅細節，近期傳出台積電要砍供應商報價。承接台積電美國廠統包工程的帆宣董事長高新明今天受訪表示，截至目前並未接獲相關訊息；若有，基於雙方長期合作的基礎，會盡力配合。

高新明今天出席「台日半導體科技促進會」成立大會，會前接受媒體訪問表示，因應地緣政治、關稅等風險，許多晶圓廠陸續採取因應對策。她舉例，台積電除在美國亞利桑那州設廠外，也到日本熊本和德國設廠，聯電也在新加坡設廠，並與英特爾策略合作，力積電則是協助印度塔塔集團建設晶圓廠。

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她指出，「我們是跟著客戶走」，緊貼客戶需求，一起到客戶需要的地方布局耕耘。

川普即將公布晶片關稅政策，高新明表示，帆宣是跟著台積電做所有布局，目前稅率尚未公布，待川普（Donald Trump）公布後再來檢視，但相信經濟部應已有因應方案，部長郭智輝對產業也相當熟悉。（編輯：張均懋）1140507

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