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救市措施激勵 中國A股3大指數齊漲收小紅

2025/5/7 16:13
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（中央社台北7日電）為振興經濟，中國今天宣布包含降準降息、提供長期流動性資金在內的一系列金融政策。市場信心受到政策激勵，A股3大指數隨即反映，全數上漲，但盤中同時出現逢高賣壓，終場以小紅作收，其中上證指數漲幅約0.8%。

中國國務院新聞辦今天上午舉行記者會，中國人民銀行（中國央行）行長潘功勝在會中宣布降準0.5個百分點，並向市場提供長期流動性約人民幣1兆元（約新台幣4.2兆元），並降低政策利率0.1個百分點。

市場普遍正面看待「政策大禮包」，有分析更認為是在啟動關稅談判之前，穩定市場預期之舉。

綜合第一財經、香港經濟日報，在潘功勝宣布這一系列的消息刺激之下，A股三大股指集體開高震盪。截止收盤，上證指數收在3342.67點，漲幅0.8%；深圳成指收在10104.13點，漲0.22%；創業板指以1996.51點作收，漲幅為0.51%。

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綜觀整體市場，個股漲多跌少，超過3200檔個股上漲，滬深兩市成交額連續第10個交易日突破人民幣1兆元。

據報導，中國證監會主席吳清在同一場記者會時表示，全力鞏固市場回穩向好的趨勢，完善應對各類外部風險攻擊的工作預備方案，全力支持中央匯金公司發揮類平準基金作用。（編輯：吳柏緯/邱國強）1140507

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中國央行8日降政策利率 15日降準兩碼中國央行降準降息振經濟 業界看好外界保守看待
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