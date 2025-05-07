加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
4月CPI年增2.03% 外食費3.48%創13個月最大漲幅
首頁 / 地方

新北補助義交健康檢查費3500元 115年調高協勤費

2025/5/7 19:18（5/7 19:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市政府7日表揚35名義勇交通警察楷模人員，市長侯友宜（前左2）在頒獎後與獲獎者及家人合影留念，表達謝意與敬佩。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年5月7日
新北市政府7日表揚35名義勇交通警察楷模人員，市長侯友宜（前左2）在頒獎後與獲獎者及家人合影留念，表達謝意與敬佩。中央社記者黃旭昇新北市攝 114年5月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市府今天表示，今年補助義交「健康檢查費」每人新台幣3500元，肯定他們不分寒暑、晝夜維持交通。另外，義交協勤費，明年起，由每小時200元調高為230元，以激勵士氣。

新北市政府今天表揚35名義勇交通警察楷模人員，由市長侯友宜頒獎，並與獲獎者及家人合影留念，並表達謝意與敬佩。

侯友宜致詞表示，全市有1191名義交人員，平日、假日或大型活動，負責交通疏導，在事故或災變現場的管制交通。尤其，新北轄區遼闊，道路狀況複雜，人口數、機動車輛數都是全國之冠，義交協勤負擔沉重。

google news透過 Google News追蹤中央社

他說，義交每人每年平均協勤時數高達281小時，遠高於其他直轄市，危勞程度有目共睹。為體恤協勤勞苦，今年核定補助「健康檢查費」每人新台幣3500元。

另外，自明年（115年）起，義交人員協勤費用，由原每小時200元調高為230元。市府說，盼望激勵義交的工作士氣，並藉此吸引更多有服務熱忱民眾，加入義交行列。（編輯：張銘坤）1140507

新北市政府7日表揚35名義勇交通警察楷模人員，市府表示，2025年補助義交健康檢查費，每人新台幣3500元，此外自2026年起，義交協勤費用也會由每小時200元調高為230元。圖為義交值勤疏導交通。（新北市警局交通大隊提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月7日
新北市政府7日表揚35名義勇交通警察楷模人員，市府表示，2025年補助義交健康檢查費，每人新台幣3500元，此外自2026年起，義交協勤費用也會由每小時200元調高為230元。圖為義交值勤疏導交通。（新北市警局交通大隊提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年5月7日
侯友宜
新北：稽查肉品未查出萊豬 營養午餐用國產品侯友宜：基捷細部設計5月招標 盼2033年完工
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：