新北補助義交健康檢查費3500元 115年調高協勤費

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市府今天表示，今年補助義交「健康檢查費」每人新台幣3500元，肯定他們不分寒暑、晝夜維持交通。另外，義交協勤費，明年起，由每小時200元調高為230元，以激勵士氣。

新北市政府今天表揚35名義勇交通警察楷模人員，由市長侯友宜頒獎，並與獲獎者及家人合影留念，並表達謝意與敬佩。

侯友宜致詞表示，全市有1191名義交人員，平日、假日或大型活動，負責交通疏導，在事故或災變現場的管制交通。尤其，新北轄區遼闊，道路狀況複雜，人口數、機動車輛數都是全國之冠，義交協勤負擔沉重。

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他說，義交每人每年平均協勤時數高達281小時，遠高於其他直轄市，危勞程度有目共睹。為體恤協勤勞苦，今年核定補助「健康檢查費」每人新台幣3500元。

另外，自明年（115年）起，義交人員協勤費用，由原每小時200元調高為230元。市府說，盼望激勵義交的工作士氣，並藉此吸引更多有服務熱忱民眾，加入義交行列。（編輯：張銘坤）1140507