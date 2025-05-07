新北：稽查肉品未查出萊豬 營養午餐用國產品

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市府今天表示，中央公布檢驗出萊豬，地方將加強稽查市面豬肉。至今未檢驗出萊豬。學校營養午餐也嚴格把關，簽約使用國產豬肉。市府籲請加強邊境把關，也要說明肉品流向。

衛生福利部食品藥物管理署6日公布新增2批澳洲進口「冷凍豬腳」檢出萊克多巴胺，目前累計3批。食藥署說，與首批萊豬為同製造廠，檢出值符合標準為合格產品。

新北市長侯友宜今天在市政會議中表示，每個月會開食安會議，並會嚴格檢查肉品把關，讓市民安心。這陣子發生進口肉品檢驗出3件萊豬事件，除會再度嚴格稽查，也呼籲肉品供應者，必須標示清楚肉品來源，讓消費者擁有知的權利。

侯友宜說，萊豬事件全民都在關注，除了中央讓民眾安心，地方政府也會加強稽查，至今新北並未檢驗出萊豬。

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至於營養午餐，他說，與團膳業者簽約時，就規定使用國產豬肉，請家長放心。侯友宜表示，「再大的政治議題都不如食品安全議題」，要回歸民生議題。

衛生局長陳潤秋接受中央社記者訪問表示，邊境管制才是重點，也希望中央嚴格把關，提高查驗比例，並且清楚說明肉品流向。（編輯：李亨山）1140507