工研院攜手華南銀行 推動企業減碳輔導服務

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（中央社記者張建中新竹7日電）工研院今天與華南商業銀行簽署合作合約，將針對銀行的企業客戶共同推動減碳輔導服務，期能促進企業落實節能減碳，提升整體產業減碳效益，以及綠色經濟發展。

工研院發布新聞稿指出，今天由副總經理暨行銷長林佳蓉與華南銀行總經理黃俊智代表簽約，雙方合作範圍包含培育永續人才、永續金融論壇、企業減碳輔導與工作坊等，同時導入資金與創新應用，提升企業節能實力，加速朝向低碳永續經營。

林佳蓉說，全球綠色金融市場成長可期，再生能源、節能減碳與ESG投資需求持續升溫。企業若能結合金融工具與創新科技，不僅可掌握淨零轉型契機，更能在全球供應鏈重組中搶得先機。

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林佳蓉表示，工研院長期深耕淨零技術，這次攜手華南銀行協助企業規劃短中長期的轉型藍圖，打造完整減碳解方，未來將持續深化跨域合作，推動技術場域驗證與創新應用，結合碳管理平台、專家團隊、技術研發與國際連結，全面協助台灣產業穩健邁向低碳永續。

黃俊智說，華南銀行近年積極發展綠色金融服務，透過結合華南銀行的金融影響力，以及工研院的技術專長，期能協助更多企業掌握碳管理關鍵，邁向綠色成長。（編輯：張均懋）1140507