台鋼雄鷹邀前三商虎強打陳正中開球 林振賢接捕

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）中職台鋼雄鷹今天在澄清湖主場迎戰味全龍，邀請高雄在地店家代表、前三商虎強打好手陳正中擔任開球嘉賓，並由過去三商虎戰友、現任台鋼雄鷹二軍總教練林振賢擔任開球捕手。

台鋼雄鷹球團表示，日前特別前往仁武拜訪昔日職棒三商虎隊強打、青島餃子專賣店老闆陳正中，並邀請他來到澄清湖主場擔任開球嘉賓。

雖然退役多年，陳正中對於棒球仍相當關心，他表示，「知道高雄有球隊很高興。」陳正中也對台鋼雄鷹在地經營、帶動地方產業相當有感，他透露，上週澄清湖球場有賽事進行，就有3組客人用完餐之後準備前往球場觀賽。

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再次踏上職棒球場，陳正中說：「非常榮幸也非常高興，這個機會非常難得！」林振賢身為過去陳正中的三商虎戰友，雖然今天在嘉義市有二軍賽事，他仍前往澄清湖球場擔任開球嘉賓接球捕手。

林振賢表示，自己也是青島餃子專賣店常客，「從小吃到老，真的好吃，在我心目中是排行榜第一名。」高雄在地店家青島餃子專賣店位於高雄市仁武區，與澄清湖球場距離不遠，陳正中老闆邀請市民、球迷朋友有空可以來光臨。（編輯：陳政偉）1140507