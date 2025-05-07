民代稱某幼兒園疑不當體罰遭冷處理 新北：調查中

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（中央社記者王鴻國新北7日電）民進黨新北市議員周雅玲今天質疑某幼兒園有幼兒遭幼師不當體罰，卻遭教育局冷處理：新北市政府教育局長張明文表示，不可能冷處理，教育局已依規定調查釐清中。

新北市議會今天進行業務質詢，周雅玲在議場內播放幼兒身體疑似紅腫傷痕照片表示，有幼兒園幼兒疑遭不當體罰，早在去年11月，家長就發現孩子耳朵有傷痕，今年3月又陸續在臀部等地方發現傷痕。

周雅玲表示，若不是她積極介入，教育局對這件案子都是冷處理。張明文則說，不可能冷處理，家長5月6日有提出證據，教局就依證據調查。

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教育局表示，2月20日接獲學校通報校內幼生的奶奶反映幼兒園疑似不當對待幼生情形，立即派員到園稽查並啟動調查，調查過程雖監護人拒絕讓孩子接受訪談、幼生的奶奶也未出席訪談，教育局仍依教保相關人員違法事件調查處理辦法規定調查釐清，並將送交教保服務機構不適任人員認定委員會審議確認後辦理。

教育局強調，對於不當對待幼生行為絕對零容忍，任何違法行為絕對嚴懲不貸；幼生的奶奶於5月6日新增相關新事證，教育局評估新事證情形，已立即將幼師調離現職不再接觸任一幼生，並將新事證納入調查，以儘速釐清確認。（編輯：陳清芳）1140507