黃偉哲談未來綠能發展 盼符合更高規格環保標準

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市環保局與南科管理局今天合辦南台灣綠能永續力行動論壇，邀請產官學界代表交流。台南市長黃偉哲表示，未來綠色能源發展要符合更高規格環保標準，才能與民眾和平共處。

為加速邁向2050淨零排放目標，台南市環保局與南部科學園區管理局今天在大台南會展中心共同舉辦「淨零轉型綠意無限–南台灣綠能永續力行動論壇」，以「循環轉型新樞紐」與「淨零減碳新戰略」為主軸，集結中央部會、產業界與學術界專家，剖析綠色轉型路徑，開啟南台灣永續發展篇章。

黃偉哲出席開幕致詞表示，在南科園區營業額大幅成長情況下，除了帶動國家進步，大家也期待綠能持續開步走，提高能源使用效率，尤其台灣大多能源仰賴進口，未來如何減少進口能源，試圖在大自然條件中找出自己的解決方案，並減少消耗自然資源，發展綠色能源與循環經濟相當重要。

黃偉哲指出，台南市目前3座再生水廠每天共供應6.1萬噸再生水，預計明年可提高至8.8萬噸，市府努力提高水資源使用效率，並在平時就加強宣導水、電等資源的可貴。

他說，綠色能源發展技術持續進步，但很多人仍因過去舊思維而有錯誤印象，例如清洗太陽能光電板會造成水污染、海水淡化廠會影響周邊漁業發展等，都會影響綠色能源推進。

黃偉哲指出，未來發展各種綠能要更符合高規格環保標準，才能與社區民眾長期和平共處，期待透過今天論壇活動，讓學者專家與第一線實務工作者、企業與政府部門一起找出解決方案及未來發展方向，針對民眾疑慮解釋清楚。

南科管理局長鄭秀絨表示，南科園區從2011年起開始實施碳盤查措施，並結合政府及學界力量，輔導廠商進行低碳或淨零改善行動，園區在推動植樹及再生水使用方面成績，也都領先國內其他工業區，目前園區使用再生水逾30%、太陽能電力超過5%。

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鄭秀絨表示，南科園區營業額一直往上衝，但碳排卻逐步減少，目前在推動中的生態科學園區計畫，規劃以台南歸仁沙崙地區為核心，將以高於環評標準做好環境維護，還有智慧電網等示範措施會在新的園區出現，也期盼透過論壇活動與各界交流還有哪些項目可以做，經由公私部門合作做得更好。

論壇與會人士包括中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良、環境部資源循環署長賴瑩瑩、農業部林業及自然保育署長林華慶、台積電綠色製造部副處長曾惠馨、氫豐綠能科技董事長李鈞函、濾能股份有限公司董事長黃銘文，及國立成功大學環境工程學系名譽教授張祖恩等。（編輯：黃名璽）1140507