客戶提前拉貨 台塑、南亞估第2季營收季成長

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）美國關稅政策變化球，牽動下游需求，台塑、南亞今天表示，隨美國對等關稅暫緩90天，客戶短急單湧現，估第2季營收將比第1季成長。

台塑今天表示，雖然近期石化上游原料乙烯、丙烯行情走勢疲軟，壓低石化產品價格，但第2季為石化產品傳統旺季，且美國對中國大陸以外國家暫緩實施對等關稅90天，亞洲加工廠提前出貨，外加公司第2季開工率高於第1季，產銷量增加。整體評估，台塑預期第2季營收會較第1季成長。

南亞也指出，對等關稅豁免期結束前，製造業搶出口，電子材料下游有備庫存的短急單需求，且多項化工產品產銷量提高，看好公司5月營收較4月增加，第2季營收比第1季成長。

不過南亞提醍，市場存在高度不確定性，企業普遍對未來6個月的展望趨向保守，加上關稅戰伴隨貨幣戰，若美元走弱，新台幣走強，不利以出口為主的產業。

台化表示，美國總統川普的關稅政策搖擺不定，讓市場無所適從，許多經濟活動幾乎劃下暫停，觀察4月中國製造業PMI（採購經理人指數）回跌到榮枯線下的49.0；美國同樣受傷，PMI下跌0.3至48.7，第1季GDP（國內生產毛額）成長率為負0.3%，另外中國新出口訂單指數44.7是2022年12月以來新低。

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由於台化芳香烴一廠、苯乙烯三廠及寧波PTA-6定檢結束，產銷量增加，但售價下滑，公司展望5月營收和4月相當，6月營收則會提升。

台塑化分析國際油價指出，5月3日OPEC+會議做出增產決議，8國決定6月擴大增產至每日41.1萬桶。根據統計，OPEC+今年4至6月共增產約每日96萬桶，原油供給面逐步寬鬆，預期油價持續弱勢。（編輯：楊蘭軒）1140507