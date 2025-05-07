東莒猛澳港務大樓落成 連江縣府：提升民眾便利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘欣彤連江縣7日電）莒光鄉猛澳港港務大樓今天落成啟用。連江縣政府指出，工程展現縣府與中央攜手推動離島基礎建設決心與行動，提升東莒民眾生活便利性，並為在地觀光產業帶來助益。

連江縣政府今天發布新聞稿指出，猛澳港務大樓7日落成並舉辦啟用典禮。猛澳港為東莒島對外交通與物資輸送主要港口，長年來面臨設施老舊與空間不足，故自107年起推動整建計畫。除港務大樓外，已陸續完成南防波堤、北堤、南護岸、西護岸、擋浪牆等工程，提升港區防護與航行安全。

縣府表示，猛澳港務大樓立面設計採人字形與橫紋交錯表現閩東建築特色，斜面屋頂宛如燕鷗展翼，寓意旅程起點的展望與希望。建築細節亦融入戰地印象，如窄長窗戶象徵碉堡開口、稜線屋簷模擬軍事建築語彙，並結合綠化設計，與島嶼自然地貌融合一體。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

連江縣長王忠銘今天於落成啟用典禮致詞指出，猛澳港務大樓不僅為東莒民眾長年的期待，更展現縣府與中央各機關持續攜手推動離島基礎建設的決心與行動。他也感謝國民黨籍立法委員陳雪生爭取中央經費挹注，並協助跨部會溝通，排除建設過程中各項障礙。

王忠銘強調，未來縣府也將持續推動西莒青帆碼頭南防波堤延長、東西莒浮動碼頭等工程，目前已順利開標，後續將責成廠商加速進場施工，盼一系列改善工程完工後，能強化莒光鄉港埠整體效能，為民眾生活與觀光旅遊產業帶來更大助益。（編輯：林恕暉）1140507