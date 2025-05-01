半導體培訓計畫 台灣助瓜地馬拉打造「晶片之路」

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市30日專電）為協助台灣友邦瓜地馬拉發展高科技產業，由台瓜兩國政府共同推動的「半導體技職班」培訓計畫，於4月30日正式啟動。駐瓜地馬拉大使館，瓜國經濟部和外交部共同遴選出的28位學員，將在5月起到台灣接受3週的密集培訓。

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）去年1月上任後，多次表達希望台灣協助瓜國發展高科技半導體產業，推動經濟發展。因此「半導體技職班」培訓計畫受到瓜國政府高度重視。包括經濟部長賈西亞琴（Gabriela Garcia-Quinn），外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）也共同出席啟動儀式。

這28位學員分別來自瓜地馬拉頂尖大專院校的電機工程，以及資訊系的高材生，其中也包括系主任及研究中心主管等知名學者教授。將在5月8日起到台灣接受3週的密集培訓。

在台灣受訓期間，他們將參訪台灣電路板協會（TPCA）等國內多家高科技產業，以及新竹科學園區和陽明交大國際創新育成中心，並接受多項高階半導體課程培訓，學員也將成為瓜國高科技產學界發展的「種子教官」。

駐瓜地馬拉大使張俊菲指出，台灣生產全球約60%半導體產品，及90%高階晶片，對人工智慧、高效能運算和其他尖端科技創新至關重要。培訓計畫是一項起點也是見證，展現台灣和瓜地馬拉兩國攜手邁向現代化之路的合作成果，更是台灣推動「榮邦計畫」最具體的展現。

賈西亞琴表示，2024年6月瓜地馬拉推出「國家吸引外資投資戰略」，希望引進具有影響力的產業，提升瓜地馬拉競爭力和促進經濟、社會的發展。而在台灣駐瓜地馬拉大使館的合作下，共同規劃名為「晶片之路」的未來願景，目的是要讓瓜地馬拉成為新興的半導體製造參與者，而這個產業更代表了創新、科技與優質就業。

賈西亞琴也特別向台灣政府表示由衷謝意，因為台灣不僅支持，更慷慨分享在全球領先的半導體產業經驗，協助瓜地馬拉能夠有機會融入全球價值鏈。

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馬蒂內茲也感謝台灣政府支持，協助強化瓜地馬拉國家現代化的戰略路線。他強調，瓜國與台灣共同啟動半導體技術培訓計畫，更標誌著台瓜雙方合作承諾的開始。

學員之一的DEL VALLE大學電機工程系主任艾斯奎特（Carlos Esquit）接受中央社訪問時表示，此培訓計畫將可讓瓜地馬拉對半導體產業，有更深入認識。有了台灣政府大力協助和指導，也能建立起政府和產業界強大的合作模式。（編輯：張芷瑄）1140501

台灣與瓜地馬拉政府共同推動「半導體技職班」培訓計畫，受到瓜國政府高度重視，瓜國經濟部長賈西亞琴（左1），外交部長馬蒂內茲（右2）共同出席啟動儀式，並感謝台灣政府支持。中央社記者李登文攝 114年5月1日