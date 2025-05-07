聾人電影音效難度高 黃修平「看我」煞費苦心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北7日電）港片「看我今天怎麼說」敘述3名聾人青年尋找身分認同，導演黃修平花費苦心製作音效，難度甚至比其他電影更高，但金馬獎與香港金像獎音效獎項都止步入圍，他坦言很不甘心。

「看我今天怎麼說」獲得金馬獎、金像獎音效獎項入圍肯定，黃修平接受中央社記者專訪表示，很多人可能會覺得電影拍的是手語，不用設計音效，甚至連現場收音也能免除，「但當然不是這樣啊！我又不是拍默片。」

黃修平形容，這部片的音效設計難度，甚至比其他電影難度更高。他在寫劇本過程，不斷自我提醒要從聾人的角度出發，就像聽不見這件事會影響一個人的成長，不只是單純的「聽不見」。他因此跟許多聾人朋友、醫生、人工電子耳使用者及其家人對談，希望寫出更貼近聾人生活模樣的故事。

黃修平舉例，像是演員鍾雪瑩在畢業典禮的場面，「她能聽見聲音，但不能分辨聲音的遠近，這些都會造成他們的不變和焦慮，所以我製作音效時，就是有拿這些印象去調整，這當中有很多層次。」

不過，金馬獎跟金像獎的音效獎項都止步入圍，黃修平坦言，很不甘心，「我真的覺得，我們音效真的最棒。」

黃修平除了製作音效費盡苦心，拍攝前也曾希望所有角色都由聾人演出，可惜香港沒有這麼多聾人演員，不過片中飾演「葉子信」的童星跟男配角吳祉昊，現實中都是聾人，其中吳祉昊更是黃修平挖掘出的素人。

透過 Google News 追蹤中央社

黃修平笑說，當時點進吳祉昊的Instagram，發現很多「耍帥照」，見面後發現他跟劇中角色很相像，開朗、陽光又很有禮貌，之後讓他上表演課3個月，而其表現也漸入佳境，今年獲得金像獎最佳新人入圍肯定。

「看我今天怎麼說」目前全台上映中。（編輯：吳素柔）1140507

導演黃修平執導電影「看我今天怎麼說」，他形容這部片的音效設計難度甚至比其他電影難度更高，雖是講述聾人故事，反而刻意設計音效，希望讓聽人觀眾更能理解。中央社記者裴禛攝 114年5月7日