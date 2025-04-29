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「看我今天」談聾人身分認同 導演難忘觀眾回饋

2025/4/29 22:10
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（中央社記者王心妤台北29日電）港片「看我今天怎麼說」今晚首映，憑此封金馬影后的鍾雪瑩、導演黃修平、演員吳祉昊特別來台。黃修平分享，最難忘有聾人觀眾觀影後表示，「第一次看電影這麼明白又有感受。」

「看我今天怎麼說」由游學修、鍾雪瑩、吳祉昊主演，描述3名情況各異的聾人青年融入社會的過程，也透過手語、人工電子耳探討聾人的身分認同。

導演黃修平打磨劇本超過5年，也跟超過50名聾人、醫學工作者等田野調查，希望呈現更真實的聾人生活現況。他今天表示，香港上映至今已經10週，票房也突破港幣1200萬元（約新台幣4995萬元），不過對於台灣票房不敢想太多，電影去年能來參加金馬獎已經很開心，最難忘的是有香港聾人觀眾觀影後表示，第一次能這麼看懂還有深刻感受到一部作品。

鍾雪瑩去年憑此片封影后，她笑說，金馬獎座現在放在電視機邊，目前也還有作品正在拍攝中，雖然有台灣劇組找上門，不過正巧撞期原有拍攝只能拒絕。至於是否片酬有漲價，她笑回：「妳說有機會就有機會，我會採納妳的意見。」

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此片是聾人演員吳祉昊首部電影，演技相當自然，日前也獲得香港金像獎新演員入圍肯定。他今天表示，角色是他理想的模樣，「跟我像的部分是在選擇的過程，通常都會感受到掙扎，選擇是困難的，但是透過電影大家可以去好好思考自己的選擇。」

電影「看我今天怎麼說」明天起在台上映。（編輯：李亨山）1140429

#金馬獎
#鍾雪瑩
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