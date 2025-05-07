聾人演員吳祉昊「看我」獲好評 戲外盼當香港律師

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（中央社記者王心妤台北7日電）港片「看我今天怎麼說」講述聾人的身分認同，聾人演員吳祉昊首次演戲就入圍香港金像獎新人，戲外的他已收到法律博士學位錄取通知書，盼成為律師，也鼓勵聾人朋友能勇敢追夢。

導演黃修平跟吳祉昊、以此片封金馬影后的鍾雪瑩接受中央社記者專訪分享，拍攝心得。吳祉昊說，當時接到導演邀約訊息還以為是詐騙，不過被選中像中樂透一樣開心。他隨後進行了3個月的表演課訓練，男主角游學修也主動邀他跟女主角鍾雪瑩到家裡吃飯拉近距離。

黃修平表示，雖然吳祉昊事前經過表演課訓練，不過開拍後發現，因為吳祉昊讀唇語時要高度專心，因此在片場也容易累。吳祉昊說：「最緊張的是我不想阻礙大家，想盡快做好自己的部分，是很緊繃的狀態，我幾乎每天回家都是倒頭就睡。」

吳祉昊回憶，只有一場停車場戲拍完後，可能太過入戲反而睡不著。黃修平則補充，整個劇組在吳祉昊拍完這場戲後才真正的認識他，「因為之前我們可能不知道他的狀況，這算是大家跟他都打開心房，那是很重要的一場戲，之後也越拍越好。」

鍾雪瑩也分享，這次拍攝是首次跟聾人朋友有長時間的相處，「但因為手語是可以表達得很豐富的語言，他們也會鼓勵我用手語表達，這個讓我覺得很新鮮。」她也笑說，像是映後就是感受到手語比口語更實用的時刻，有時觀眾說得太小聲，但旁邊的觀眾就會用手語告訴他們。

談及戲外生活，吳祉昊從小就有律師夢，雖然目前也有洽談中的戲約，但他用「花無百日紅」形容演員工作，認為仍不夠穩定，而他剛收到香港城市大學法律博士班的錄取通知書，將繼續攻讀學位。

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吳祉昊透露，爸爸生前一直鼓勵他演戲，其實想過若得到金像獎新人獎可能會在台上哭出來並對爸爸說：「我終於得到了！」可惜最後仍無緣上台，但他強調，若有機會還是想繼續演戲，也是希望鼓勵更多香港聾人，只要找到自己的長處，任何領域都會發光發熱。

「看我今天怎麼說」全台上映中。（編輯：陳政偉）1140507

演員鍾雪瑩（圖）在電影「看我今天怎麼說」中飾演聾人女孩「素恩」，並憑藉此角色獲得第61屆金馬獎最佳女主角。中央社記者裴禛攝 114年5月7日