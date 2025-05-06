巴黎石磚路保護存續引關注 千年歷史面對交通與環境挑戰

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（中央社記者曾婷瑄巴黎5日專電）巴黎近千年石頭路象徵歷史與革命，近日政府將以瀝青取代蒙馬特石磚路的謠言傳出，使保護石路與否的辯論再受關注。專家指出，儘管鋪石磚更昂貴耗時，但能用更久，對環境衝擊較小，更是空間認同的一部分。

幾週前起，社群媒體開始流傳巴黎蒙馬特區充滿魅力的石磚路即將被拆除，並以瀝青混凝土代替的謠言，引發民眾熱議，不少抗議電話湧進市政府。

巴黎石磚路有近千年的傳承，成為居民與歷史的另一種特殊連結。位於巴黎蒙馬特，距紅磨坊僅一步之遙的雷匹克路（Rue Lepic）的石磚幾週前開始施工，路面被刨開，露出下方沙土，政府要以瀝青代替石磚的傳聞滿天飛。

為了闢謠，負責公共建設與工程協作的巴黎副市長希馮迪耶（Thomas Chevandier）接受巴黎人報（Le Parisien）採訪說：「石面道路在巴黎當然仍擁有它的位子。從歷史與傳承角度而言，它是巴黎公共空間認同的一部分。」

在以汽車為主要移動工具的現代，巴黎許多石磚路都已覆蓋上瀝青，然而目前仍有15%的路保持原樣，以石磚或石板為主體，且近年來都維持該比例。

巴黎15區副區長皮納（Jean-Yves Pinet）於去年凡爾賽門廣場圓環整修時，也毫不猶豫地選擇重新鋪上石磚，「石磚比瀝青堅固，有鑒於車潮帶來的重量，這很關鍵。石頭也比較不會受熱影響，且車輛在上行駛會比較慢，有利於道路安全」。

巴黎市府表示，目前巴黎仍有15%道路維持歷史石磚或石板路，人行道也盡可能重新鋪設石頭路。凱旋門前的香榭大道至今仍維持石磚路。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年5月6日

在環保上，石磚對環境衝擊較小。蒙馬特所在的18區副區長杜邦（Antoine Dupont）指出，所有拆卸的石磚，除了狀況很差的，都會自動回收再利用，拿來鋪設其他條道路。

然而石磚路也有缺點，包括汽車行駛於上會製造噪音，影響居民，以及對單車騎士較不友好，尤其在下雨天。

另外，鋪石磚或重鋪石磚，也比鋪瀝青更耗時、昂貴。價格方面，鋪設石磚的成本比瀝青高約3倍。

工期上，瀝青一天可鋪設1000公尺，而石磚需要人工一塊塊仔細計算後放上，講求技術與工法，甚至好幾個團隊合作，一天頂多鋪設50公尺。不過，傳統技術可受時間考驗，皮納告訴巴黎人報：「工程要比較久，但這些重鋪的道路可用至少50年。」

蒙馬特居民30歲出頭的卡羅琳（Caroline）告訴中央社，「我自己很喜歡石子路，我覺得這才是蒙馬特的DNA，散發它的魅力」。

對於石磚路可能對單車騎士帶來的不便，卡羅琳坦承自己沒騎單車，因此從未想過。「確實這可能會帶來不便，但希望能憑藉新技術克服困難，讓路對騎士更友善」。

位於巴黎蒙馬特、距紅磨坊僅一步之遙的雷匹克路是旅客造訪聖心堂的主要道路之一。石磚路幾週前開始施工，路面被刨開露出下方沙土，「政府要以瀝青代替石磚」傳聞滿天飛。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 114年5月6日

巴黎市府榮譽道路建築師藍道（Bernard Landau）表示，巴黎石磚路歷史悠久，12世紀腓力二世．奧古斯都（Philippe Auguste）設置負責鋪設石磚的單位，石磚的大小與排列方法不斷與時俱進。但直到1980年代，才開始在石磚上鋪設瀝青方便車輛行駛。換言之，現代巴黎道路之下，絕大多數都是石子路。

藍道說，巴黎如今仍保留不少石磚路，「它的傳承是巴黎人的重要記憶」。和其他國家相比，巴黎石磚路又多了一層革命象徵，在1871年巴黎公社起義與1968年「五月風暴」大規模學運期間，道路石磚被抗爭者掀起，堆疊成為路障。

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藍道表示，許多歐洲國家都用心以古蹟甚至藝術品方式在維護石子鋪路。石磚在巴黎也擁有穩健的循環經濟體系，過去的巴士底廣場翻修後加裝的人行道石板，就是其他地方的鋪路石切割而成。

但藍道也指出，過去石頭路礦物質含量很高，且所有的水都被排回下水道，增加地表逕流。如今氣候變遷，暴雨越發成為常態，「我們要讓水更能滲入地下，總而言之，必須盡可能去除不透水表面」。（編輯：唐聲揚）1140506