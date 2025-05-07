加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／吳東亮成「最會併購的銀行家」 喊話台灣拚進世界百大銀行
首頁 / 社會

男網友稱資助醫療費要求開戶 台中警阻詐

2025/5/7 18:10（5/7 18:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市洪姓女子（左）日前在網路認識一名男網友，對方稱要資助家人醫療費用，要求她到銀行開戶，所幸銀行行員機警察覺有異報案，警方到場後成功勸說她打消開戶念頭、避免遭詐。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年5月7日
台中市洪姓女子（左）日前在網路認識一名男網友，對方稱要資助家人醫療費用，要求她到銀行開戶，所幸銀行行員機警察覺有異報案，警方到場後成功勸說她打消開戶念頭、避免遭詐。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 114年5月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中7日電）台中洪姓女子日前在網路認識男網友，對方稱要資助其家人醫療費用，要求到銀行開戶，行員發現有異報案，警方到場後確認洪女遭詐，成功勸說打消開戶念頭，避免後續損害。

台中市警局第一分局今天表示，民權派出所4月17日下午2時接獲銀行報案，稱有1名女子疑遭詐騙，需警方到場協助。

經員警到場了解，35歲洪姓女子透過臉書（Facebook）認識1名自稱「在香港工作的中國男子」，2人迅速熟識，並以男女朋友互稱。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

洪女曾在對話中提及家人生病住院，對方便主動表示願意匯款2萬港幣（約新台幣7.8萬餘元）資助，但對方又稱洪女的郵局帳戶無法收取外幣，要求她前往銀行開設新帳戶，以便完成匯款。洪女到銀行開戶時，行員發現有異立即通報警方處理。

警方到場後研判，詐團試圖藉匯款為由，操控洪女新開帳戶成為人頭戶，藉以轉移不法資金，員警便勸說洪女遭遇常見的網路交友詐騙，並幽默表示「我出生在美國，家裡很有錢，興趣是當警察，你會相信嗎？」洪女回說「不相信」，成功讓她打消開戶念頭，並配合警方封鎖對方聯繫方式，避免後續損害。（編輯：吳素柔）1140507

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

100
更多編輯台推薦新聞：