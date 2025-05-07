傳承客家文化 六堆校園行動展美濃龍肚國小首展

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（中央社記者張已亷高雄7日電）客委會客發中心呼應國際博物館日推出「六堆校園行動展」，首展今天在高雄美濃區龍肚國小亮相，展出大型木作及影音觸控遊戲箱等展品，傳承客家文化並讓校園成為創意發想場所。

客家委員會客家文化發展中心指出，呼應今年博物館日「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」主題，策劃「客家走入校園」行動展，首展在龍肚國小開展，現場由國小學童們演出「假黎婆」客語故事短劇等系列演出，溫馨開場。

客委會客發中心主任何金樑表示，六堆園區與六堆12鄉區攜手推動六堆生態博物館理念，行動展首檔主題取材客籍文學作家鍾理和短篇小說「假黎婆」，結合中心典藏數位影像及展示累積成果，以校園為展場，兒童、青少年為觀展客群，並與在地學童合作，打造童趣活潑行動展件。

何金樑指出，今年適逢鍾理和110歲冥誕，展覽也表達對作者深切緬懷及敬意，並感謝鍾理和紀念館協助、師生共同協作及開放校園作為展示空間，讓學齡兒童從閱讀與體驗中，理解文學背後的生活記憶與族群文化。

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客發中心今天發布新聞稿指出，龍肚國小展場中的大型木作，讓學童透過轉動大型繪本動畫箱旋鈕，看見卷軸化的「假黎婆」故事，另外，藉由點選影音觸控遊戲箱，參觀者能學習與故事相關的客家諺語及唸謠，還有老師與學童共同產出充滿童心的展件。

客發中心表示，龍肚國小展期至6月6日止，週一至週五平日上午開放參觀，歡迎民眾到場觀展，感受客家與學校共生的溫柔力量。有關「六堆校園行動展巡迴實施計畫」將在18日公告，歡迎有興趣學校申請借展，相關資訊可到「客家委員會客家文化發展中心網站」查詢。（編輯：黃名璽）1140507