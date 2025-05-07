外資買超136億元回補金融股 中信金連6買逾17萬張

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（中央社記者吳家豪台北7日電）台股今天上漲23.9點，收在20546.49點，外資及陸資買超新台幣136.45億元，連續4個交易日買超；中信金今天獲外資買超1.99萬張，已連續6個交易日加碼，累計買超逾17萬張。

台股今天走勢震盪，早盤一度上漲逾160點，盤中翻黑量縮整理，終場加權指數翻紅收20546.49點，上漲23.9點，漲幅0.12%，守住5日均線約20524點，成交值新台幣2697.95億元。

自營商今天賣超台股99.95億元，投信賣超27.81億元，外資及陸資買超136.45億元，三大法人合計買超8.69億元。

觀察外資買超排行榜，主要搶進金融股，前10名依序為元大台灣50反1約3.6萬張、中信金1.99萬張、群創1.59萬張、彰銀1.26萬張、統一實1.2萬張、國泰金1.08萬張、玉山金1.08萬張、新光金1.04萬張、台新金1.01萬張、大成鋼8092張。

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投信今天站在賣方，提款對象以金融股為主，賣超前10名包括中信金、大成鋼、慧洋-KY、華航、富邦金、友達、凱基金、國泰金、寶成、中鴻。

國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，在美國晶片關稅公布前，市場觀望氣氛濃，如果稅率偏高，短期可能導致股市大幅震盪拉回，且美國聯邦準備理事會（Fed）將公布最新利率決策，仍有許多不確定性。（編輯：張均懋）1140507