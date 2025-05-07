何如芸談失婚離開另一半並不難 與兒子相處淚崩

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（中央社記者洪素津台北7日電）演員何如芸錄製由于美人主持的節目，分享離婚大小事，何如芸和于美人皆認同失婚離開另一半並不難，難的是離開小孩，何如芸透露兒子暖心事蹟，落淚直呼：「兒子療癒到我。」

于美人主持新節目「美人餐桌」，找來何如芸暢聊離婚經過，其中何如芸分享離婚後和小孩的相處，何如芸今天透過新聞稿表示，離婚時大兒子跟小兒子分別在12歲、9歲時，被送到新加坡生活，與孩子分隔兩地。

所幸兒子非常貼心，不僅沒有埋怨，反而安慰何如芸：「不會生氣，如果妳一直跟我在一起，我會變成媽寶。」讓何如芸當場淚崩，直呼：「我兒子療癒到我。」

于美人也感嘆提到，對於失婚婦女們來說，離開丈夫不難，難的是離開小孩，更自爆知情何如芸離婚的過程。

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當時何如芸情緒不穩定只好求助于美人，于美人馬上給予過來人的建議，「開庭就找一個桌腳，不要看任何地方，就看著那個桌腳，這樣會讓法官覺得妳在巨大的創傷裡，已經放空，沒有任何辯駁的能力，無力又無助。」

沒想到隔天出庭，律師竟稱讚她表現判若兩人，讓何如芸笑說，這一切都要感謝「高人指點」。（編輯：陳政偉）1140507