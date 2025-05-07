台東縣出現首例百日咳病例 未滿月女嬰確診

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（中央社記者李先鳳台東縣7日電）疾管署公布上週新增百日咳本土確定病例，其中1例為台東縣今年首例，患者為出生未滿月女嬰，4月中旬出現咳嗽、有痰症狀，且伴隨哮喘等情形，經多次就醫於5月1日確診。

台東縣衛生局表示，這名女嬰目前仍住院治療中，相關接觸者26名均由衛生局安排執行接觸者採檢及預防性投藥。

依疾病管制署資料顯示，今年累計已有14例本土病例，國際間疫情也有許多國家呈現上升趨勢，台東縣衛生局提醒，由於百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，引發群聚感染。

台東縣衛生局呼籲民眾應提高警覺，有疑似陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等症狀者，應戴上口罩及時就醫與診斷，以維護自身及家人健康。

台東縣衛生局指出，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前國內提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種1劑百日咳相關疫苗。

提醒家中有嬰幼兒的家長，務必依時程至預防接種合約院所完成疫苗接種，讓幼兒可以獲得足夠的保護力。

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另外，由於近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗的3個月以下嬰幼兒，建議女性每次懷孕期間自費接種1劑「減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap）」，最佳疫苗接種時機為懷孕第28至36週，有助於母親抗體傳遞給胎兒，進而保護胎兒及剛出生嬰兒。

台東縣衛生局表示，家長或家中較大的兒童務必做好良好的呼吸道衛生習慣，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣並洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，降低感染風險。如果發現自身或家人出現疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並按醫師指示確實完成治療，以免造成傳染。（編輯：張銘坤）1140507