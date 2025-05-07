諾獎圖靈獎得主齊聚台北 與產官學研百名領袖交流

（中央社記者許秩維台北7日電）2025年諾科獎台北峰會超級貴賓之夜今晚登場，3名諾貝爾獎得主和1名圖靈獎得主與台灣產官學研界百名領袖代表交流，希望有機會開啟跨界合作的契機。

諾科獎國際文教交流協會主辦的「2025年諾科獎台北峰會」於7至9日登場，今晚舉行超級貴賓之夜，並邀請台灣產官學研界百名領袖代表與會與4名國際大師交流，包括總統府資政沈榮津、桃園市長張善政、中央通訊社社長胡婉玲等人出席。

2025年諾科獎台北峰會邀請諾貝爾化學獎得主戴維．麥克米倫（David W.C. MacMillan）、物理學獎得主康斯坦丁．諾沃肖洛夫（Konstantin Novoselov）、生醫獎得主路易斯．J．伊格納羅（Louis J. Ignarro）和圖靈獎得主傑克．唐加拉（Jack Dongarra）來台舉行公益演講。

諾科獎國際文教交流協會會長朱愛蓮在開場儀式中表示，這次邀4名國際大師來到台灣，除了對他們的學術成就表達尊敬，也是為了要告訴台灣的孩子們，他們也可以成為改變世界的人，只要提供一個好的環境，未來也有機會培養出像諾貝爾獎或圖靈獎得主這樣高度的偉大人物。

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沈榮津指出，很榮幸跟來自全球跟台灣各界的頂尖專家跟貴賓齊聚，共同見證科技跟人文匯流的關鍵時刻，他也向4位世界級的科學巨擘致上最誠摯的敬意，他們的卓越成就不僅是世界科技進步的重要推手，更是學術界跟產業界的典範；未來需要跨領域、跨世代、跨國界的緊密合作，共同打造具前瞻性、創造力跟人文精神的智慧社會。

張善政提到，圖靈獎得主傑克．唐加拉和他是認識35年的老朋友，傑克．唐加拉35年前就開始投入超級電腦測試的研究，並設計軟體可以測試不同品牌的超級電腦，包括矩陣和向量計算，這也成為後來大家採購超級電腦的重要依據；他也希望台灣學生透過演講能見識到國際學者的眼界，並效法他們，未來在自己喜歡的領域發光發熱。（編輯：陳政偉）1140507

2025諾科獎台北峰會「超級貴賓之夜」7日晚間登場，3名諾貝爾獎得主和1名圖靈獎得主應邀來台與台灣產官學研界百名領袖代表交流，總統府資政沈榮津（圖）也受邀出席致詞。中央社記者許秩維攝 114年5月7日

2025諾科獎台北峰會「超級貴賓之夜」7日晚間登場，邀請台灣產官學研界百名領袖代表與會與4名國際大師交流，財團法人中央通訊社社長胡婉玲（中）也應邀出席。中央社記者許秩維攝 114年5月7日