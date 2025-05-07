女大生遭冷氣砸死 工人及負責人各判2年、1年6月

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（中央社記者趙敏雅新北7日電）新北市板橋區民國112年間發生一處大樓17樓施工窗型冷氣掉落，砸死等公車黃姓女大生案件，新北地院今天依過失致死罪判處工人李男2年徒刑，公司負責人劉男1年6月徒刑，可上訴。

根據起訴書，金耀公司負責人劉男以裝修、維修冷氣為業，與李男簽立合約論件計酬，民國112年7月20日，李男接受派單，因合作夥伴離職，獨自前往安裝冷氣，又事前未曾安裝該廠牌某型號的直立式窗型冷氣經驗，且未確認說明書安裝步驟，安裝期間臨時請教劉男及金耀公司員工。

起訴書指出，劉男明知李男缺乏安裝經驗，專業知識不足，仍讓李男操作安裝，導致尚未確認冷氣機與窗框是否已固定就任意鬆手，致使冷氣機由17樓墜落。

起訴書指出，李男先前裝設他牌直立式窗型冷氣時，已告訴劉男欠缺裝設此類直立式窗型冷氣經驗，場勘時又分不清該機型「包材尺寸」與「安裝尺寸」差別。案發時，再度電話聯繫表達不會裝設該類型冷氣。

檢方認為，劉男為節省人力費，任由工人李男輕率施作，依過失致死起訴2人，因劉男犯後仍不思悔過，請求從重量刑。

新北地院指出，劉男身為空調公司負責人，具有乙級冷凍空調裝修技術士證照，未具體告知李男此案工作環境危害因素及應設置防止物體飛落設備、下方淨空管制區，也未監督李男採取相關措施，且明知李男無裝設此類直立式窗型冷氣經驗，仍為節省人力費用，任由李男輕率施作。

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另外，新北地院表示，李男明知不曾安裝過此類直立式窗型冷氣，卻未事前詳閱安裝說明書或請教其他有經驗師傅，即獨自進行安裝，施作時又未依循說明書記載的安裝步驟，且未在現場設有足以防止物體飛落的設備，或採取防止人員進入冷氣裝置處下方措施。

新北地院審酌，劉男、李男違反注意義務程度非輕，且過失行為致被害人正值青春芳華卻無端被砸死，造成家屬身心遭受莫大痛苦，所為應予非難；兼衡智識程度、家庭與經濟狀況等，李男犯後坦承犯罪，劉男否認犯行，皆未與被害人家屬達成和解或取得原諒，判處李男2年徒刑、劉男1年6月徒刑。（編輯：黃名璽）1140507