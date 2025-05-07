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讓卓揆口誤中央全額負擔嘉義輕軌 交通部長致歉

2025/5/7 19:25（5/7 19:51 更新）
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針對行政院長卓榮泰6日在立法院答詢稱中央願全額負擔嘉義輕軌工程款一事，交通部長陳世凱（圖）7日致歉並解釋，是幕僚提供的資料排序不太好，讓院長誤解，已提醒嘉義市府依照法規修正方案。中央社記者黃巧雯攝 114年5月7日
針對行政院長卓榮泰6日在立法院答詢稱中央願全額負擔嘉義輕軌工程款一事，交通部長陳世凱（圖）7日致歉並解釋，是幕僚提供的資料排序不太好，讓院長誤解，已提醒嘉義市府依照法規修正方案。中央社記者黃巧雯攝 114年5月7日
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（中央社記者黃巧雯台北7日電）針對行政院長卓榮泰昨天在立法院答詢稱，中央願全額負擔新台幣372億元嘉義輕軌工程款，交通部長陳世凱今天致歉並解釋，是幕僚提供的資料排序不太好，讓院長誤解。

對於卓榮泰昨天在立法院答詢時稱，中央全額負擔372億元嘉義輕軌工程款，嘉義市長黃敏惠今天召開記者會稱「母親節最好的禮物」，明確表達地方政府願意負擔用地費用。

不過，陳世凱下午接受媒體聯訪時表示，行政院長卓榮泰答詢時看的資料，是嘉義市政府所提的方案，幕僚在提供資料，「那個順序有點排不太好，院長有點誤解」，陳世凱也對此多次表達歉意。

陳世凱表示，交通部希望協助地方所有輕軌、捷運交通，已有提醒嘉義市政府，針對輕軌和捷運系統，有一定法規和分配比例原則，已請嘉義市依照法規進行修正。

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根據交通部100年4月訂定發布「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，規定地方政府納入周邊開發效益，計算計畫自償率，並據以計算中央及地方財務分擔；中央依據計畫自償率及地方財力級次，就非自償經費予以補助，地方則除用地費外，尚須負擔自償經費、部分非自償經費，為全國一致性原則。

交通部表示，除了嘉義市政府113年11月所提嘉義捷運藍線可行性研究報告，未依上述要點計算中央與地方財務分擔外，也尚未與嘉義縣政府完成協商；因此交通部尚未辦理捷運委員會審查，也未提報行政院，卓榮泰自不可能承諾「中央負擔372億工程款」。（編輯：陳政偉）1140507

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