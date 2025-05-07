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嘉義輕軌工程款誤解交長致歉 市府不滿

2025/5/7 20:58（5/7 21:09 更新）
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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）針對行政院長卓榮泰昨天在立法院答詢稱，中央願負擔新台幣372億元嘉義輕軌工程款，交通部長陳世凱今天表示資料造成誤解並致歉；嘉義市政府不滿表示，這是「詐騙案」嗎？

嘉義市長黃敏惠今天上午召開記者會指出，國民黨立委林倩綺昨天在立法院會中就「高鐵聯外嘉義輕軌」建設質詢。卓榮泰答詢表示，高鐵嘉義站聯外輕軌總工程款約374億元，中央願意負擔372億元工程款，而嘉義市負責用地費用0.66億元、嘉義縣負擔0.94億元。

黃敏惠表示，地方政府願意負擔用地費用，「請中央說到做到，早日興建輕軌建設」；相信對所有人而言，這就是「母親節最好的禮物」。

不過，陳世凱下午接受媒體聯訪時表示，卓榮泰答詢時看的資料，是嘉義市政府所提的方案，幕僚在提供資料，「那個順序有點排不太好，院長有點誤解」，陳世凱也對此多次表達歉意。

對此，嘉義市政府晚間發布新聞稿指出，卓榮泰答詢內容是依據嘉義市政府於民國113年11月所提可行性研究報告，由此可見，市府從頭到尾都願意負擔用地費用。嘉義市政府上午召開記者會，也再度明確表示地方政府願意配合負擔用地費用。

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嘉義市政府認為，卓榮泰昨天答詢後，行政院與交通部從未澄清答詢內容有誤，而是任由短影音四處流竄，這是在抹黑嘉義市政府？

市府指出，卓榮泰在答詢影片同意中央負擔372億元工程款，事後交通部說是誤解，在短短1天內，讓大嘉義地區民眾期望再度落空，這是台灣史上最大的詐騙案？（編輯：吳素柔、黃名璽）1140507

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