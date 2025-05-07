拉美警力有限治安壓力大 台灣業者推AI監控技術相助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯7日專電）台灣安控品牌與丹麥業者合作，在阿根廷展示最新AI監控系統，結合深度學習、雲端傳輸與台灣晶片技術，支援即時影像擷取、人臉與車牌辨識等功能，可望成為拉丁美洲城市治安與管理新解方。

台灣安控品牌晶睿通訊6日與丹麥影像管理軟體公司麥士通系統（Milestone Systems）在布宜諾斯艾利斯聯合展示最新人工智慧（AI）監控系統，吸引阿根廷市政當局和零售與安防業者參與。

會中介紹的系統搭配AI攝影機，結合深度學習、雲端傳輸與台灣晶片技術，支援即時影像擷取、人臉與車牌辨識等功能，有助於政府與企業迅速應對突發事件，提升管理效率與決策精準度。

出席活動的阿根廷警方人士指出，布宜諾斯艾利斯的巴勒摩區（Palermo）曾發生歹徒在冰淇淋店搶奪一名工程師的手機後、刺殺受害者致死案件。警方當時藉由私人監視器畫面迅速破案，顯示在警力有限、治安壓力大的城市中，科技輔助至關重要。

阿根廷媒體「資訊網」（Infobae）2020年報導，布宜諾斯艾利斯犯罪率較前一年下降50%，一部分是透過城市中攝影機監控成果。市政官員指出，綜合影像監控系統可提升預防犯罪能力，為警察提供影像資源，並為司法調查和警察偵查提供證據。

晶睿拉美區負責人陳之皇表示，最新AI安控系統如高機動性空中戰力，兼具反應速度和數據分析能力，也能讓影像更清晰，目前已在墨西哥、哥倫比亞、巴西與智利等國展現運用成果與市場潛力。

業者指出，晶睿通訊的攝影機運用先進鏡頭光學技術，已有效改善原先阿根廷街頭攝影機低光源和設備訊號延遲狀況，提供解析度佳的畫面，協助阿根廷多個城市提升交通治理效益。

另外，攝影機分析交通號誌狀態和車輛位置，可偵測車輛何時闖紅燈。阿根廷當局已在布宜諾斯艾利斯省和其他主要城市實施該系統。

透過 Google News 追蹤中央社

台灣駐阿根廷代表謝妙宏出席致詞表示，台灣掌握全球近9成高階半導體產能，加上硬體研發實力，促使智慧安控技術快速發展。

謝妙宏說，透過晶睿等企業，台灣正輸出不只產品，更包括整合技術與城市治理經驗，協助各國建構在地化、智慧化的安全系統。（編輯：陳妍君）1140507