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首頁 / 科技

仁寶攜手量子國家隊 加速量子啟發運算應用

2025/5/7 16:07
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（中央社記者吳家豪台北7日電）代工廠仁寶今天宣布，其研發的量子啟發運算服務Compal GPU Annealer獲得國科會補助，由國立成功大學執行的數位退火研發推動計畫採用。

仁寶今天發布新聞稿表示，將攜手量子國家隊加速研究開發量子啟發運算應用，並幫助生醫產業在藥物開發、半導體產業在生產最佳化方面，實現大規模落地應用。

仁寶執行副總經理彭聖華指出，Compal GPU Annealer運算服務獲得量子國家隊合作採用，將有助於推動台灣在量子計算領域的技術創新，並促進產業的應用與發展，未來仁寶將持續深耕量子計算技術的研究與應用。

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仁寶說明，Compal GPU Annealer是一款量子啟發運算產品，利用繪圖處理器（GPU）加速運算，解決傳統計算無法高效處理的複雜問題，可應用在金融投資、製造業管理、生醫科技等領域。

國科會指出，退火技術的原理靈感來自「退火（annealing）」這個物理過程，就像金屬在加熱後緩慢冷卻，最終可形成穩定的結晶結構。不同於傳統電腦靠一一嘗試找答案的運算方式，退火運算利用硬體或軟體計算方式，模擬量子運算從大量的可能解答中收斂，找到最理想的解答，以大幅提升解題效率。（編輯：張良知）1140507

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